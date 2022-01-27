Fed放鷹美股債受壓　內房有睇頭　潤地獲批200億作收購｜財經評論

Fed議息會議大致符預期，從美股及美債表現看到，市場解讀為鷹派，重點在於主席鮑威爾指不排除每次FOMC會議都加息的可能性，觸發指標十年期美債券孳息率升報1.84厘。美股三大指數高開低走。今日恒指料續於二萬四水平徘徊，不過板塊方面內房股有睇頭，再有新聞證實行業併購將加快，特別是國企潤地獲招行批出200億元人民幣額度，作併購融資，是近期最大的金額。



美聯儲議息結果公布，將在3月初結束資產購買計劃，符市場預期。重要的是對於加息立場，主席鮑威爾指不排除在每次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上都加息的可能性，尚未決定加息的整體幅度。當前經濟形勢意味着可以比上次行動得更早，甚至更快，提高利率的空間很大。聯儲局可以在不破壞就業市場的情況下提高利率。隨着通貨膨脹加劇和勞動力市場強勁，聯儲局將繼續調整政策。同時鮑威爾暗示央行有足夠的空間加息而不損害經濟增長。

雖然美國今年會加息3次至4次，已漸成市場共識，不過鮑威爾的言論仍舊是近期就加息步伐一個最明確的表態，從美股及美債表現看到，市場解讀為鷹派，美債息抽高，指標十年期債券孳息率升報1.846厘。至於美股三大指數亦高開低走，延續近期弱勢。道指及標普500指數跌0.2%-0.4%。納指升幅大幅收窄，由早段逾2%升幅，收窄至不足2點，基本持平。

Fed議息會議大致符預期，從美股及美債表現看到，市場解讀為鷹派，重點在於主席鮑威爾指不排除每次FOMC會議都加息的可能性。（新華社）

潤地獲招行授出200億人幣併購融資

內房股有多單融資及配股新聞，反映行業併購有望加快，以化解債務問題。

當中最值得留意是潤地獲批出200億人民幣貸款額度，用於行業收購，是近期最大金額的額度。華潤置地(01109.HK)與華潤萬象生活(01209.HK)及招商銀行(03968.HK)簽署《併購融資戰略合作協議》，招商銀行將向華潤置地授予200億元人民幣併購融資額度，並向華潤萬象生活授出30億元人民幣併購融資額度，專門用於華潤置地和華潤萬像生活併購業務，業務品種包括但不限於併購貸款、併購基金、資產證券化、以及基於併購相關業務需求創新的各類融資產品。

報道指內地召集資管公司研究參與風險房企資產處置

近日金融管理部門召集幾家全國性資產管理公司(AMC)開會，研究資產管理公司按照市場化、法治化原則，參與風險房地產企業的資產處置、項目併購及相關金融中介服務。

分析認為，資產管理公司在不良資產處置、項目併購等領域擁有豐富經驗，將有望加快房企資產處置進度，維護房地產市場健康平穩發展和良性循環。

內媒報道，投資者重新押注房企美元債，認為近期人行LPR利率降低、空頭回補等多重利好的消息下，房企美元債出現了大幅反彈。在採訪了多位美元債的分析師後發現，部分投資者對地產美元債後續走勢的上漲抱有期待，有少數幾家私募基金公司開始購入地產美元債。

時代中國折讓17%配股

再有內房股配股，時代中國(01233)先舊後新方式配售約1.18億股，相當於擴大後公司股本約5.6%，淨集資約3.94億元，擬將約50%用作償還債務，約50%用作一般企業用途。

每股配售價3.4元，較昨日(26日)收市價4.1元折讓約17.07%。