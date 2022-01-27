科技股與醫藥股齊捱沽　累港股半日瀉625點｜持續更新

美國聯儲局已公布議息結果，主席鮑威爾指出未來每次議息會議均有機會加息。消息公布後，美國股市由高位回落，道指倒跌收市。受到美股表現疲弱拖累，亞太區股市普遍向下，日本股市早段下挫逾300點，相信今日港股走勢難免受波及，對利率走勢敏感的科技股允尤其為甚。



【12:32】

港股今早表現相當疲弱，半日大跌逾600點，其中科技股及醫藥股更成為大市重災區。至於較為受惠於加息的銀行股，以及業務具防守力的港鐵（0066）及中電（0002）則逆市上揚。

恒指中午收市報23664點，跌625點，國指報8256點，跌256點，恒生科指報5344點，跌252點，成交額為720億元。

阿里健康（0241）最新報5.74元，跌8.3%，藥明生物（2269）跌7.1%，報74.05元，康方（9926）瀉8.8%，康希諾（6185）跌7.4%。

教育股未止瀉，中教（0839）跌20.9%，收市報5.11元，希望教育（1765）跌9.6%，中匯（0382）跌9.6%。

科技股亦成為投資者沽貨對象，阿里（9988）曾低見108.5元，跌6.5%，騰訊（0700）跌3.2%，美團（3690）跌8.1%，小米（1810）跌5.6%，報16.46元。

消費股亦受沽壓，海底撈（6862）最新報16.74元，跌5%，李寧（2331）跌4.6%。

【10:34】

港股跌勢加劇至逾500點，恒指最新報23730點，跌559點，國指最新報8286點，跌225點，科指最新報5375點，跌221點。

目前僅有4隻成份股可以逆市上揚，其中港鐵（0066）升0.5%，滙豐（0005）及中銀（2388）亦升約0.2%。

阿里健康（0241）及阿里（9988）分別跌6.4%及5.9%，網易（9999）及美團（3690）皆跌5.9%。

【10:11】

教育股仍未瀉，中教（0839）跌12.5%，中匯（0382）跌5.5%，希望教育（1765）跌7.4%，新東方（9901）跌5.9%。

【09:41】

港股跌勢加劇，最新報23796點，跌493點，國指最新報8311點，跌200點，科指最新報5430點，跌166點。

阿里（9988）險守110元，最新報111元，跌5%，騰訊（0700）最新報464.8元，跌1.8%，美團（3690）跌5%，報213.6元，小米（1810）跌3.6%，京東（9618）跌3.6%，網易（9999）跌4.7%。

【09:29】

恒指低開337點，報23952點，國指低開148點，報8363點，恒指最新報5471點，低開125點。

阿里（9988）低開5.5%，報110.5元，騰訊（0700）低開1.8%，報465元，美團（3690）報216.4元，低開3.8%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.8%，報54.35元，渣打（2888）高開0.6%。