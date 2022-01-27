中國去年規模以上工業企業利潤按年增34.3%　總額為8.7萬億人民幣

中國國家統計局今日（27日）公布數據顯示，2021年，全國規模以上工業企業實現利潤總額87,092.1億元（人民幣‧下同），比上年增長34.3%（按可比口徑計算），比2019年增長39.8%，兩年平均增長18.2%。

2021年，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額22,769.7億元，比上年增長56.0%；股份制企業實現利潤總額62,702.2億元，增長40.2%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額22,845.5億元，增長21.1%；私營企業實現利潤總額29,150.4億元，增長27.6%。

2021年，採礦業實現利潤總額10,390.8億元，比上年增長1.91倍；製造業實現利潤總額73,612.2億元，增長31.6%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3,089.2億元，下降41.9%。

2021年，在41個工業大類行業中，32個行業利潤總額比上年增長，8個行業下降，1個行業由盈轉虧。主要行業利潤情況如下：石油和天然氣開採業利潤總額比上年增長5.85倍，石油、煤炭及其他燃料加工業增長2.24倍，煤炭開採和洗選業增長2.13倍，有色金屬冶煉和壓延加工業增長1.16倍，化學原料和化學制品製造業增長87.8%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長75.5%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長38.9%，非金屬礦物製品業增長14.3%，電氣機械和器材製造業增長12.2%，專用設備製造業增長10.2%，通用設備製造業增長8.3%，紡織業增長4.1%，汽車製造業增長1.9%，農副食品加工業下降9.2%，電力、熱力生產和供應業下降57.1%。

2021年，規模以上工業企業實現營業收入127.92萬億元，比上年增長19.4%；發生營業成本107.12萬億元，增長19.1%；營業收入利潤率為6.81%，比上年提高0.76個百分點。

2021年末，規模以上工業企業資產總計141.29萬億元，比上年增長9.9%；負債合計79.23萬億元，增長9.6%；所有者權益合計62.06萬億元，增長10.2%；資產負債率為56.1%，比上年降低0.1個百分點。

2021年末，規模以上工業企業應收賬款18.87萬億元，比上年增長13.3%；產成品存貨5.40萬億元，增長17.1%。

2021年，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為83.74元，比上年減少0.23元；每百元營業收入中的費用為8.59元，比上年減少0.59元。

2021年末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為95.4元，比上年增加7.7元；人均營業收入為172.0萬元，比上年增加28.4萬元；產成品存貨周轉天數為16.8天，比上年減少0.9天；應收賬款平均回收期為49.5天，比上年減少2.0天。

2021年12月份，規模以上工業企業實現利潤總額7342.0億元，按年增長4.2%。