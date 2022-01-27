鮑威爾「放鷹」嚇窒港股　專家大派定心丸　料22700點有雙底支撐

聯儲局周三（26日）發佈聲明指，未來在縮減資產負債表的時候，主要方式將是對到期債券不進行再投資，而不是直接出售所持債券。但主席鮑威爾「放鷹」，指不排除每次議息都會加息，加息預期急升溫，科技股首當其衝，今早全線下滑，拖累港股半日跌625點，收報23664點。雖然港股表現失色，不過，分析師認為，投資者不用悲觀，恒指已見周期底部，短期可留意兩大板塊。



伍禮賢：留意兩大板塊

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，聯儲局暗示3月加息，主席鮑威爾表明有很大的加息空間，美股隔晚下跌，中概股受壓，從而引起港股中的科技股插水，拖累恒指表現。再加上農曆新年將至，中港股市快將休市。少了北水流入，投資者或想暫時抽身。另外，烏克蘭局勢升溫，地緣政治因素亦會影響股市表現。

不過，伍禮賢指投資者不要太悲觀，港股去年已累積一定的跌幅，今年未必會似美股急挫，且在22700點有雙底支撐，料恒指短期在23000點至23500點之間上落，投資者可以在該區間作部署。

他又指，最近國際油價上揚，且加息亦會有利油價，不妨留意石油股，另外內地國家發改委近日發布關於做好近期促進消費工作的通知，預計相關政策，以及農曆新年假期氣氛，利好食品行業消費行情，內地食品股值得短線部署，如中國旺旺（0151）。

光大證券國際證券策略師伍禮賢，認為恒指短期在23000點至23500點之間上落。（資料圖片）

洪灝：恒指已見周期底部

交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝日前發表研究報告，認為恒指正處於長期重要拐點，恒生指數似乎在其175個月指數移動平均線（ ExMAV ）上找到支撐位。

該行認為，雖然現階段看好港股似乎有些不合時宜，尤其是在市場被悲觀情緒深深籠罩之際。但在關鍵時刻港股於長期趨勢線上找到支持，並在該行毫無人為干擾的量化模型中顯示出深度配置價值，認為「事出有因」。

報告指，隨著經濟周期沿著175個月的指數化均線運行，恒指在跌宕起伏中一路跨越了80 年代初沃爾克的緊縮、98年俄羅斯違約、03年非典、08年次貸風暴、11年歐洲主權債務違約風險、15年中國股市泡沫和2020年的新冠疫情。現在，恒指再次運行到了重要的長期拐點。長期趨勢線顯示，如果美國不發生經濟衰退，那麼聖誕和新年期間所見的22000點至23000點應該是恒指這個週期的底部區間。