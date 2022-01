聯儲不排除加息七次亞洲爆小股災　恒指失二萬四專家：睇實裂口位

聯局局今年首個議息會議再「放鷹」,表明不排除今年每次會議都會加息,亞洲股市爆發小股災,日、韓、中國股市跌幅介乎1.8%至3.5%,港股亦難逃一跌,兩周內首次收市失守二萬四大關。專家分析指市場最大擔憂,在於聯儲局收縮近9萬億負債表(縮表)的規模及時間,不過相信港股今日完全回補早前的上升裂口位,加上多隻重磅股低位有支持,大市有機會一日跌完,後市不需過分悲觀,可趁調整吸銀行股。



日、韓、中國股市跌1.8%至3.5% 韓股步技術熊市

亞洲股市跌勢全面,日經指數及韓國股市挫逾3%,韓國KOSPI指數從2021年7月高點下跌20%,技術上進入下跌熊市,日本股市創14個月低,科技股重災。內地A股亦向下,上證指數挫1.8%失守3400大關,創業板指數更急挫逾3%,跌至逾半年低。

亞洲股市跌勢全面,日、韓、中國股市跌1.8%-3.5%(資料圖片)

鮑威爾不排除今年加息七次

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生接受訪問時指出,亞洲股市跌勢,主因聯儲局議息表態「鷹派」。

首先是加息幅度上,鮑威爾稱不排除在每次聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上都加息的可能性。由於今年全年還有7次議息會議,下次會議是3月份,如果每次都加息,即聯儲會加息7次,遠超市場早前預期的3至4次。

聯儲少有地發表官方文件,列點方式點明官員對縮表的共識及基本原則。(資料來源:聯儲局)

聯儲少有發官方文件 列明縮表原則

在縮減近9萬億美元資產負債表問題上,聯儲今次少有地正式發布了一件官方文件,用列點方式點明官員對縮表的共識及基本原則,在這份「Principles for Reducing the Size of the Federal Reserve's Balance Sheet」文件中,聯儲官員一致同意,縮表會在啟動加息之後。不過具體時間及規模,仍會按市況隨時調節。

潘梓生形容,文件反映聯儲對於縮表的立場模稜兩可,未能掃除市場的擔憂。因為現時聯儲局的資產負債規模升至近9萬億美元,是支撐美股過去兩年屢創新高的主要動力,一旦情況逆轉,自然對資金流及美股造成巨大壓力。市場理解聯儲局有必要縮表,不過對於時間及規模之上,仍抱有很大疑問。

中金:美國有超預期緊縮可能性

中金公司最新研報指出,美聯儲議息會議基調偏「鷹派」,政策聲明暗示3月加息,但加息幅度和後續路徑仍待討論。前路不明,市場關切的貨幣政策不確定性似乎未得到緩解。鑒於鮑威爾反覆強調美國經濟強勁和通脹超標,美聯儲仍存在超預期緊縮的可能性。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生表示,港股今日完全回補早前的上升裂口位,在23500-23600點水平有明顯承接。(訪者提供)

大跌市港股成交按日減7% 北水提早收爐

港股今日最低見23565點,下挫最多逾700點,收市跌幅收窄至482點,收報23807點。今日大市成交1228億元,按日跌7%。北水提早收爐,今日起暫停至新年後2月7日才復市,意味連續七個交易日港股都欠缺北水。

北水收爐亦是大市買盤縮減的原因之一。因北水近期買盤積極,在過去16日連續流入港股,累計流入454億元。

Saxo潘梓生:對後市前景不悲觀 銀行股趁調整吸納

潘梓生認為,港股今年以來持續強勢,於低位見買盤吸納支持力強,特別是多隻重磅成分股估值已經見底,進一步下跌機會較細。此外,外圍市況方面,雖然美股本周雖然呈跌勢,不過在過去兩日亦出現「V彈」,認為市場原先已經對加息及縮表有一定的預期,偷步反映「收水」消息。

因此,建議恒指要留意本月12日的上升裂口位,介乎23800點至24000點之間,恒指今日已經一步到位完全回補裂口位,認為23500至23600點水平有明顯承接,相信可先行整固,在農曆新年前跌至22000點的機會不大,對後市前景並不悲觀。

股份板塊方面,銀行股是最佳的選擇,認為聯儲局將加快加息步伐,對銀行股的息差有望擴闊,認為不論是香港本地銀行股,或是國際銀行股,都可趁調整吸納。