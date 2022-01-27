聯儲不排除加息七次亞洲爆小股災　恒指失二萬四專家：睇實裂口位

聯局局今年首個議息會議再「放鷹」，表明不排除今年每次會議都會加息，亞洲股市爆發小股災，日、韓、中國股市跌幅介乎1.8%至3.5%，港股亦難逃一跌，兩周內首次收市失守二萬四大關。專家分析指市場最大擔憂，在於聯儲局收縮近9萬億負債表（縮表）的規模及時間，不過相信港股今日完全回補早前的上升裂口位，加上多隻重磅股低位有支持，大市有機會一日跌完，後市不需過分悲觀，可趁調整吸銀行股。



日、韓、中國股市跌1.8%至3.5% 韓股步技術熊市

亞洲股市跌勢全面，日經指數及韓國股市挫逾3%，韓國KOSPI指數從2021年7月高點下跌20%，技術上進入下跌熊市，日本股市創14個月低，科技股重災。內地A股亦向下，上證指數挫1.8%失守3400大關，創業板指數更急挫逾3%，跌至逾半年低。

亞洲股市跌勢全面，日、韓、中國股市跌1.8%-3.5%（資料圖片）

鮑威爾不排除今年加息七次

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生接受訪問時指出，亞洲股市跌勢，主因聯儲局議息表態「鷹派」。

首先是加息幅度上，鮑威爾稱不排除在每次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上都加息的可能性。由於今年全年還有7次議息會議，下次會議是3月份，如果每次都加息，即聯儲會加息7次，遠超市場早前預期的3至4次。

聯儲少有地發表官方文件，列點方式點明官員對縮表的共識及基本原則。（資料來源：聯儲局）

聯儲少有發官方文件 列明縮表原則

在縮減近9萬億美元資產負債表問題上，聯儲今次少有地正式發布了一件官方文件，用列點方式點明官員對縮表的共識及基本原則，在這份「Principles for Reducing the Size of the Federal Reserve's Balance Sheet」文件中，聯儲官員一致同意，縮表會在啟動加息之後。不過具體時間及規模，仍會按市況隨時調節。

潘梓生形容，文件反映聯儲對於縮表的立場模稜兩可，未能掃除市場的擔憂。因為現時聯儲局的資產負債規模升至近9萬億美元，是支撐美股過去兩年屢創新高的主要動力，一旦情況逆轉，自然對資金流及美股造成巨大壓力。市場理解聯儲局有必要縮表，不過對於時間及規模之上，仍抱有很大疑問。

中金：美國有超預期緊縮可能性

中金公司最新研報指出，美聯儲議息會議基調偏「鷹派」，政策聲明暗示3月加息，但加息幅度和後續路徑仍待討論。前路不明，市場關切的貨幣政策不確定性似乎未得到緩解。鑒於鮑威爾反覆強調美國經濟強勁和通脹超標，美聯儲仍存在超預期緊縮的可能性。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生表示，港股今日完全回補早前的上升裂口位，在23500-23600點水平有明顯承接。（訪者提供）

大跌市港股成交按日減7% 北水提早收爐

港股今日最低見23565點，下挫最多逾700點，收市跌幅收窄至482點，收報23807點。今日大市成交1228億元，按日跌7%。北水提早收爐，今日起暫停至新年後2月7日才復市，意味連續七個交易日港股都欠缺北水。

北水收爐亦是大市買盤縮減的原因之一。因北水近期買盤積極，在過去16日連續流入港股，累計流入454億元。

Saxo潘梓生：對後市前景不悲觀 銀行股趁調整吸納

潘梓生認為，港股今年以來持續強勢，於低位見買盤吸納支持力強，特別是多隻重磅成分股估值已經見底，進一步下跌機會較細。此外，外圍市況方面，雖然美股本周雖然呈跌勢，不過在過去兩日亦出現「V彈」，認為市場原先已經對加息及縮表有一定的預期，偷步反映「收水」消息。

因此，建議恒指要留意本月12日的上升裂口位，介乎23800點至24000點之間，恒指今日已經一步到位完全回補裂口位，認為23500至23600點水平有明顯承接，相信可先行整固，在農曆新年前跌至22000點的機會不大，對後市前景並不悲觀。

股份板塊方面，銀行股是最佳的選擇，認為聯儲局將加快加息步伐，對銀行股的息差有望擴闊，認為不論是香港本地銀行股，或是國際銀行股，都可趁調整吸納。