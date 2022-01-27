高盛無懼聯儲局放鷹　續看好黃金　升目標價至2150美元

在隔夜的美聯儲（FED）決議後，由於鮑威爾釋（Jerome Powell）放鷹派信號，現貨黃金出現小幅下挫。



高盛（Goldman Sachs）仍然看好2022年的金價前景，並上調了目標價。

美聯儲決議後，現貨黃金價格出現小幅下挫

《財聯社》引述高盛最新發布的報告，指出該行將12個月金價預期從之前的每盎司2,000美元上調至每盎司2,150美元，並建議買入2022年12月黃金期貨。

「關鍵是，經濟高速增長和看似穩定的價格導致了所有風險資產的飆升，尤其是加密貨幣。因此，（去年）黃金不僅面臨尋求貶值對沖的投資需求下降，還面臨比特幣作為價值存儲手段的直接競爭」分析師在報告中表示，「除了黃金投資者興趣減弱之外，全球增長預期的差異也幫助支撐了美元匯率。」

然而，展望今年，高盛表示，他們預計去年的大部分趨勢將會逆轉：「如今，全球增長-通脹組合已經明顯不同。儘管目前還沒有經濟衰退的說法，但我們的分析師預計美國經濟增長將大幅減速，而新一輪加息周期即將到來，正導致長期資產類別面臨避險環境。」

高盛分析師稱：「對於正在尋求對沖其投資組合免受增長放緩和估值下降風險的投資者來說，我們認為，在當前的宏觀環境下，黃金好倉將更加有效。」

美聯儲隔夜利率決議和鮑威爾的講話釋放了強烈的鷹派信號，目前美聯儲3月加息似乎已經定局，且加息幅度和未來的加息節奏可能比此前市場預期的更強。

理論上而言，加息將提振美元匯率，從而抑制黃金價格上漲。但高盛稱：「與許多投資者的預期相反，在最近美國實際利率上升期間，黃金仍然非常有彈性。在我們看來，這是因為黃金既是一種通脹對沖資產，又是一種防禦性資產。」

「我們估計，如果通脹結構性地上升到4%，基於歷史黃金通脹關係，黃金價格可能達到2500美元/盎司。我們還預計，如果美國黃金ETF重返2011年高點，金價將接近這一水平。因此，我們認為在通脹大幅上升的情況下，黃金有相當大的上行潛力。」