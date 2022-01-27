全球經濟狀況調查︰今年經濟環境將進一步回歸常態

ACCA（特許公認會計師公會）和IMA（美國管理會計師協會）聯合發佈的2021年第四季度《全球經濟狀況調查報告》顯示，第四季度全球訂單量變化不大，僅增加1個百分點，預示2022年伊始全球經濟復甦仍將保持較為平穩的態勢。

是次調查於2021年11月底至12月初開展，受Omicron蔓延影響，第四季度受訪者對全球經濟的信心下降了12個百分點。與第三季度相比，其它經濟活動關鍵指標變化相對較小，資本支出指數上升1個百分點，就業指數下降6個百分點。

本季度調查的「擔憂指數」，即衡量對客戶和供應商可能倒閉的擔憂指數，在第四季度也幾乎保持不變，但略高於疫情前水平。

此外，ACCA和IMA認為，2022年經濟環境將進一步回歸常態，全球GDP預計增長4%左右。回歸常態的主要表現包括：家庭儲蓄減少抵消疫情相關財政支持的降低；供應短缺問題得到緩解；就業水平繼續增長。盡管Omicron可能影響消費支出、導致曠工，進而拖慢經濟增長步伐，但它對全球經濟活動的影響應該比較溫和，且很可能相對短暫。

報告顯示，今年面臨的最大經濟風險是：本已高企的通貨膨脹還會持續更長時間，或多或少是由於長期的供應短缺所致。通脹意外上漲可能引發更嚴重的貨幣緊縮，超出目前金融市場預期，其影響是拖慢全球經濟增速，進一步推遲其恢復到疫情前的發展趨勢。