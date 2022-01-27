中銀香港向員工派發500元開工利是　向同事作感謝及祝福

撰文：張偉倫
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農曆新年將至，不少企業已準備與員工共慶佳節。該行早前已向員工致送海味賀年包，並將於農曆年初四開工首天，通過 BoC Pay 向員工派發港幣500元開工利是，以表達對廣大員工的感謝和祝福。

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