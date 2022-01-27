美匯指數突破97大關　18個月以來首次　兌人民幣在岸價飆460點子

美國聯儲局主席鮑威爾鷹派立場日益明顯，在今晨的議息會議後記者會，更指出未來每次議息會議均有機會加息。受到鮑威爾鷹派言論刺激，美元匯價明顯轉強，美匯指數高見97.13，升幅達1.23%，更是自2020年7月以來，首次企在97以上。最新報97.06，升1.15%。

美元匯多種主要貨幣均上揚，歐元兌美元最新報1.116，跌0.71%，英鎊兌美元最新報1.3388，跌0.56%，澳元兌美元最新報0.7076，跌0.55%，美元兌日圓最新報115.2，升0.49%，美元兌加元最新報1.2702，升0.25%，美元兌瑞士法郎升0.9305，升0.74%。

美元兌港元最新報7.7908，升42點。

美元兌人民幣離岸最新報6.3717，升380點子，兌人民幣在岸價最新報6.3671，升460點子。

至於債市方面，美國10年期國債孳息率最新報1.821，跌2.5個基點。

商品市場方面，隨著美元抽升，不利金價走勢，紐約期金每盎司報1,813.4美元，跌18.6美元或1.02%；現貨金每盎司最新報1,812.91美元，跌6.68美元或0.37%。

油價則上揚，紐約期油最新報88.58美元，升1.06%，布蘭特期油最新報90.91美元，升1.06%。