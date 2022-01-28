Tesla今年最重要產品﹕馬斯克稱是機械人

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在公司第四季度財報電話會議上表示，人型機械人是特斯拉公司今年開發的「最重要的產品」，其地位甚至高於備受關注的Cybertruck和其他車輛。

據《財聯社》周五（28日）報道，去年8月，馬斯克在特斯拉AI日公布了「特斯拉機器人」（Tesla Bot）的預告。當時他承認這個項目有失敗的風險，但他仍希望在2022年作出一個原型，「這個機器人能代替人們完成危險、重複和無聊的任務。」

當在周三（1月26日）電話會提及這個項目時，馬斯克說道：「這是我們最重要的產品，比汽車更重要。」他還透露公司內部已經將這個機器人命名為「Optimus」，與經典動畫《變形金剛》中的「柯柏文」同名。

馬斯克表示，雖然特斯拉機器人可能還需要幾年時間，甚至可能永遠不會實現，但如果它能完成現在只能由人類完成的任務，就有可能徹底改變現今的經濟模式。

他解釋道，經濟的基礎是勞動力，機器人技術的進步使公司能夠用機器取代某些工人，但目前技術的侷限性使大多數任務仍需要由人類完成。

「如果用機器人取代勞動力，會發生什麼？雖然我不知道經濟會出現什麼樣的變化，但肯定非常重大。這就是Optimus的意義所在。」

計劃不獲投資者歡迎

不過，特斯拉的一些創新想法似乎不太合市場的胃口。去年8月，特斯拉的長期「大好友」韋德布殊就尖鋭地指出，特斯拉機器人計劃「絕對令人頭疼」，公司應專注於解決更緊迫的問題，如中國市場需求、自動駕駛安全性和晶片短缺等。

美國商業頻道《CNBC》指出，這是馬斯克眾多作秀案例之一，「他總是聲稱特斯拉正在計劃開發一些新奇的產品，以此來激發員工、客户和投資者的活力。不過，通常情況是，這些創新產品沒有在預定的時間內完成。」

例如，在2019年4月的「特斯拉自動駕駛日」上，馬斯克說該公司在2020年將有100萬輛「自動駕駛的出租車」（robotaxis）上路。直到今日，一輛robotaxis都沒有出現。

日內，特斯拉股價跌幅擴大至超10%，公司預警供應鏈瓶頸將貫穿全年，並稱今年不會推出新車型。

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