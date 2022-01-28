瑞幸咖啡3.8億A類股獲大鉦資本牽頭財團收購

據美國證券交易委員會（SEC）1月27日公布的6-K表格，臨時清盤中的瑞幸咖啡（Luckin Coffee Inc．）已同意向買方財團轉售總計383,425,748股瑞幸咖啡A類普通股票。

據《財聯社》周五（28日）報道，表格顯示，瑞幸咖啡於1月21日收到了這則收購請求。該買方財團由大鉦資本（Centurium Capital）牽頭，其他成員還包括IDG Capital和Ares SSG Capital Management。

買方財團將從瑞幸咖啡前管理層陸正耀、錢治亞各自家族信託控制的Primus Investment Fund， LP，Haode Investment Inc．和Summer Fame Limited三家公司處購買總計383,425,748股瑞幸咖啡A類普通股票。

交易完成後，大鉦資本成為瑞幸咖啡控股股東，持有公司超過50%投票權。瑞幸咖啡在經歷長期的管理層動盪後，歷時一年多的各項債務重組終於畫上了句號。

日內，瑞幸咖啡在美股粉單市場（Pink Sheet）一度升破10美元，接近收復1月21日來跌幅。該股2020年6月因財務造假醜聞從納斯達克退市時，股價僅為1.38美元。