港股有望裂口位喘穩　留意中石化、洛鉬多間資源股盈喜｜財經評論

聯儲放鷹今年加息勢加快，不掛除加息七次，隔晚美股三大指數全線升轉跌，美元指數突破97，逼近一年半高點，反映資金一來因美國加息加快而流入，二來亦反映市場避險情緒增。港股恒指上日率先下挫最多逾700點，不過低位有支持，收市跌幅收窄至482點，而且完全回補早前的上升裂口位。同時，受惠今早亞洲股市開市回穩，日本股市反彈逾1%，料港股可以在裂口位，約23800點附近先行喘穩。股份方面宜留意今日中石化（0386）等多間資源股齊盈喜。



上日港股大跌市，不過成交未有明顯增加，主因港股通假期休市。上日大市成交1,228億元，按日跌7%。北水提早收爐，今日起暫停至新年後2月7日才復市，意味連續七個交易日港股都欠缺北水。北水收爐亦是大市買盤縮減的原因之一。因北水近期買盤積極，在過去16日連續流入港股，累計流入454億元。

股份方面，科網龍頭股騰訊，有消息指計劃將視頻遊戲直播公司「鬥魚」私有化。據路透引述消息人士透露，騰訊計劃將鬥魚私有化，因高管在戰略上存在分歧。消息人士稱，騰訊希望至少與一家私募股權投資公司合作完成這筆交易，目前正在與投資銀行談判。騰訊是在納斯特上市的鬥魚的最大股東，持有鬥魚37%的股份。

中國石化盈利創近十年最佳

另一方面，去年石油、煤炭等資源價格「大牛市」，多間資源股最新齊盈喜。當中石油股中國石化發盈喜，盈利創近十年最佳。經財務部門初步測算，按照中國企業會計準則，預計公司2021年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤，將按年增加340億至400億元（人民幣‧下同），按年增加約103%至122%。若扣除非經常性損益，歸屬於母公司股東的淨利潤按年增660億至750億元。

中國神華（1088）預期，去年盈利516億元人民幣，按年增長約44%。盈利增加主要因為煤炭銷售量和平均銷售價格、航運貨運量和運價、以及聚烯烴產品價格均按年上升。

洛陽鉬業 （3993） 發盈喜，預計2021年度純利與之前一年同期相比，增加23.75億元到27.94億元，按年增加102%到120%；2021年度純利預計區間為47.04億元到51.23億元。

洛鉬又預計，2021年度扣除非經常性損益的純利按年增加22.90億元到27.09億元，按年增加 2.1倍到2.48倍；2021年度扣除非經常性損益的純利預計區間為33.81億元到38.00億元。