蘋果營收創紀錄盤後大漲　大中華區營收增長20%

蘋果公司周四（27日）盤後公布了該公司2022財年第一季度財報。儘管面臨供應鏈挑戰和新冠疫情的影響，該公司仍報告了有史以來最高的單季營收。

據《新浪財經》周五（28日）報道，財報顯示，蘋果第一財季營收按年增長11%至1,239.5億美元，為有史以來最高的單季營收，市場預期1,186.63億美元；每股收益按年增長25%至2.1美元，市場預期1.88美元；淨利潤346.3億美元，市場預期309.54億美元；毛利率43.8%，市場預期41.7%。

本季度包括蘋果的假日季銷售情況，這也是iPhone 13銷售的第一個完整季度。蘋果在除iPad之外的所有產品類別的營收都超出市場預期。具體來看：

iPhone營收716.3億美元，市場預期683.4億美元，按年增長9%；

服務營收195.2 億美元，市場預期186.1 億美元，按年增長24%；

可穿戴設備、居家等其他產品營收147.0億美元，市場預期145.9 億美元，按年增長13%；

Mac營收108.5億美元，市場預期95.2億美元，按年增長25%；

iPad營收72.5億美元，市場預期81.8億美元，按年下降14%。

上季大中華營收年增20%

蘋果仍未提供有關當前季度預期的官方業績指引。自新冠疫情開始以來，蘋果以不確定性為由沒有提供過業績指引。

此外，蘋果第一財季大中華區營收257.8億美元，而上年同期為213.1億美元，按年大增20%。

蘋果CEO庫克表示，公司的供應鏈挑戰正在改善。他表示，在供應挑戰方面，12月當季的情況比9月當季要差，但他預計3月當季會有所改善。他還表示，對3月當季的預期是營收按年穩健增長。

財報公布後，蘋果股價盤後一度走低，後轉漲2%。該股周四收跌0.29%，報159.22美元。

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