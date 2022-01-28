港交所半日挫4%　恒指跌200點　滙豐逆市揚｜持續更新

美國股市繼續大幅上落，道指曾大升逾600點，竟然最終倒跌7點收市，期望更一度貼近34000點，反映出投資者目前情緒相當敏感，並傾向將資金泊入具避險功能的美元及美債。不過今早亞太區股市卻先行反彈，其中日本股市更大升逾400點，相信今日大市可以高開。



【12:40】

科技股表現疲弱，今早科指更曾創下面世以來新低，亦拖累港股向下，恒指一度處於23500點邊緣。

恒指中午收市報23606點，跌200點，國指最新報8221點，跌69點，科指報5275點，跌108點。

騰訊（0700）跌1.1%，美團（3690）跌0.8%，小米（1810）跌2.2%，京東（9618）挫3.5%。阿里（9988）則逆市上揚，中午收市報109.7元，升1.1%。

半導體股表現弱勢，剛在中午已公布去年第四季業績的華虹半導體（1347），半日9.6%，報34.55元。同業中芯（0981）跌2.4%，製造生產晶片設備的ASM太平洋（0522），中午收市報76.65元，跌2.4%。

車股亦下挫，比亞迪（1211）跌7.4%，報223.8元，吉利（0175）跌2.5%，長汽（2333）跌2.6%，理想（2015）跌2.4%。

金融股走勢個別，滙豐（0005）再創逾2年新高，高見55.75元，最新報55.45元，升1.5%，渣打（2888）升1.8%，友邦（1299）挫3.2%，港交所（0388）跌4.2%，中午收市報436.4元。

【10:37】

科指再創歷來新低，最低見5228點，最新報5260點，跌123點，恒指最新報23595點，跌211點，國指最新報8205點，跌85點。

半導體生產華虹半導體（1347）跌12.2%，報33.55元，騰訊（0700）跌1.3%，比亞迪電子（0285）跌4.9%，報22.25元，平安好醫生（1833）跌4.8%，美團（3690）跌2.9%。

【10:02】

大市跌幅進一步擴大，最新報23661點，跌145點，國指最新報8234點，跌56點，科指最新報5280點，跌102點。

不過濠賭股逆市上揚，金沙（1928）升2.8%，銀娛（0027）升0.3%，永利（1128）升1%，新濠（0200）升2%，美高梅（2282）升0.4%。

【09:39】

恒指轉跌，最新報23701點，跌105點，國指最新報8250點，跌41點，科指最新報5289點，跌94點。

受累Tesla大跌一成，車股今早下挫，吉利（0175）挫4.4%，比亞迪（1211）跌5%，長汽（2333）挫5.2%。

【09:29】

恒指高開11點，報23818點，國指跌2點，報8289點，科指報5360點，跌22點。

銀行股高開，滙豐（0005）高開1.2%，報55.3元，平保（2318）高開0.6%，報61.45元。

中資電訊股方面，中移動（0941）高開0.4%。