科指創面世新低　華虹半導體大瀉12%　美團跌近3%｜持續更新

美國股市繼續大幅上落，道指曾大升逾600點，竟然最終倒跌7點收市，期望更一度貼近34000點，反映出投資者目前情緒相當敏感，並傾向將資金泊入具避險功能的美元及美債。不過今早亞太區股市卻先行反彈，其中日本股市更大升逾400點，相信今日大市可以高開。



【10:37】

科指再創歷來新低，最低見5228點，最新報5260點，跌123點，恒指最新報23595點，跌211點，國指最新報8205點，跌85點。

半導體生產華虹半導體（1347）跌12.2%，報33.55元，騰訊（0700）跌1.3%，比亞迪電子（0285）跌4.9%，報22.25元，平安好醫生（1833）跌4.8%，美團（3690）跌2.9%。

【10:02】

大市跌幅進一步擴大，最新報23661點，跌145點，國指最新報8234點，跌56點，科指最新報5280點，跌102點。

不過濠賭股逆市上揚，金沙（1928）升2.8%，銀娛（0027）升0.3%，永利（1128）升1%，新濠（0200）升2%，美高梅（2282）升0.4%。

【09:39】

恒指轉跌，最新報23701點，跌105點，國指最新報8250點，跌41點，科指最新報5289點，跌94點。

受累Tesla大跌一成，車股今早下挫，吉利（0175）挫4.4%，比亞迪（1211）跌5%，長汽（2333）挫5.2%。

【09:29】

恒指高開11點，報23818點，國指跌2點，報8289點，科指報5360點，跌22點。

銀行股高開，滙豐（0005）高開1.2%，報55.3元，平保（2318）高開0.6%，報61.45元。

中資電訊股方面，中移動（0941）高開0.4%。