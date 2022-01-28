日本反壟斷監管機構警告券商﹕不應低壓新股招股價

據《新浪財經》報道，日本反壟斷監管機構周五（28日）表示，券商如果故意壓低首次公開發行（IPO）的發行價，可能是違法行為。政府依賴初創企業幫助推動經濟復甦。

公平交易委員會（FTC）制定定價程序是為了解決人們的擔憂，即IPO價格可能被低估，從而增加上市首日股價上漲的可能性，這對券商客户有利，但對初創企業不利。

這一警告發出之際，政府正致力於促進初創企業，尋求重振這個全球第三大經濟體的途徑。在這個經濟體中，估值超過10億美元的新公司甚至屈指可數。

美國聯邦貿易委員會在一份報告中表示，如果主承銷商利用自己的議價優勢單方面壓低IPO價格，可能會引發反壟斷擔憂。

但這份基於FTC調查以及對初創公司和券商採訪的報告顯示，該監管機構尚未發現任何此類做法的具體案例。

作為對最初由初創企業提出的問題的回應，經紀行業組織日本證券交易商協會（Japan Securities Dealers Association）正在審查定價過程。

券商組織建議弄縮短新股上市過程

該行業協會首席執行官、野村控股主要證券部門前負責人森田敏夫（Toshio Morita）上周表示，該協會可能會在2月份提出建議。

森田表示，建議可能包括縮短上市過程，並在定價機制中賦予更多靈活性。

在東京證券交易所的創業板市場，上市首日股價遠高於IPO價格的情況並不少見，這讓一些初創企業質疑IPO價格是否設定得過低。

券商將這種巨大的價差歸因於「母市場」的高波動性。在「母市場」，市值非常小、未經證實的公司的股價往往會大幅波動。