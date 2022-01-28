去年本港GDP增6.4%　扭轉2年跌勢　政府稱新一輪疫情打擊經濟氣氛

政府公布去年第四季及全年經濟增長表現。上季本地生產總值（GDP）按年增長4.8%，增幅較去年第三季放緩0.7個百分點，全年增長6.4%，扭轉對上兩年跌勢。

政府指出上季私人消費增長6%，較第三季放緩6.8%；政府消費開支增幅為4.1%，放緩0.9個百點，固定資本形成按年增0.1%，較第三季增幅大幅減少13個百分點。

貨品出口則在去年第四季上升13.3%，升幅較第三季放慢0.9個百分點，服務輸出增長5.7%，較第三季加快0.3個百分點。

若單是第四季與第三季相比，GDP增長0.2%。

整體經濟水平仍不及2018年

政府發言人表示，受惠於出口表現強勁和私人消費改善，香港經濟在去年第4季進一步復蘇。根據預先估計數字，實質本地生產總值去年第三季擴張5.5%後，在第四季按年增長4.8%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值繼第三季增長0.6%後，在第四季進一步增長0.2%。

去年全年合計，實質本地生產總值顯著增長6.4%，扭轉過去兩年的跌勢，但仍然較2018年的水平低約2%。貨物出口受惠於外部需求迅速恢復，年內持續錄得雙位數升幅；私人消費開支在本地疫情穩定、勞工市場情況改善及消費券計劃推出之下復蘇，下半年情況尤其明顯。這些因素都是推動經濟在2021年強勁反彈的原因。然而，訪港旅遊仍然冰封，繼續拖累經濟復蘇。

展望未來，香港經濟在今年料會進一步擴張，但增長步伐受各項不確定因素影響，尤其是與本地疫情發展相關的因素。最新一波疫情和防疫措施收緊對經濟活動構成了新一輪的壓力，亦打擊了經濟氣氛。社會必須與政府合作一起控制疫情。

料今年復蘇步伐放緩

外圍環境的發展也須關注。環球經濟復蘇應繼續支持香港的出口，但今年的復蘇步伐料有所放緩。環球疫情不斷演變下的供應瓶頸，可能會令一些主要經濟體的通脹持續高企一段更長時間。這些發展會增加本地通脹壓力，亦可能促使主要央行加快收緊貨幣政策的步伐，對全球經濟和金融市場波動造成影響。中美關係和地緣政治局勢的發展也增添不確定性。