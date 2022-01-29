聯儲「鷹氣」盛恒指周挫逾1400點　北水收爐大市或見二萬三

聯儲今年首個FOMC會議再「放鷹」，市場憂慮全年加息7次遠超預期，恒指半個月來首次收市失守二萬四大關，全周累挫逾1,400點，為過去五周升勢劃上句號。恒生科指跌勢更頹，一周挫近10%，再創面世以來新低。專家指科技股捱沽受累美國加快加息；龍頭股阿里巴巴（9988）率先破新低；以及北水提早收爐。不過相信恒指跌勢接近尾聲，若大市回調至23000點可趁低入貨，偏好騰訊（0700）、內銀股及中移動（0941）。



聯儲放鷹+美國Q4 GDP優預期 美元指數創一年半新高

全周股市跌勢的觸發點在於聯儲局加息步伐加快，鮑威爾稱不排除在每次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上都加息的可能性。由於今年全年還有7次議息會議，下次會議是3月份，如果每次都加息，即聯儲會加息7次，遠超市場早前預期的3至4次。

聯儲放鷹+美國Q4 GDP優預期，美元指數創一年半新高（資料圖片）

憂加息壓垮科技股 恒生科指周挫10%創新低

從匯市反應，議息後美元指數再度突破，升穿97水平，創1年半以來高位，相信加息因素帶動資金再泊入美國。同時，是經濟數據支持，美國去年第四季實際國內生產總值（GDP），以年率計按季增長6.9%；全年GDP增長5.7%，是37年來最強勁的增長，較市場預期為佳。

從股市表現，本周港股明顯受壓，特別是聯儲局議息之後，恒指跌穿二萬四大關，一周累跌5.67%或1415點，跌幅是2021年8月20日後最大。

美國加息不利高估值的科技股，恒生科技指數跟隨美股納指向下，一周累跌近一成或578點，跌幅是2021年8月20日後最大，再創面世以來新低。

恒生科技指數跟隨美股納指向下，一周累跌近一成或578點，跌幅是2021年8月20日後最大。

北水休爐 2月7日復市

安里控股主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時表示，不用對港股太悲觀，相信近日港股跌幅，除了美國加息因素之外，亦是受到北水提早收爐所影響。

北水於本月27日起假期休市，直至新年後2月7日才復市，意味連續七個交易日港股都欠缺北水。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康指出，可精選龍頭股，趁調整吸納，如騰訊近日股價於450元左右有明顯承接（訪者提供）

安里黃偉康：美股存反彈條件 港股後市不悲觀

黃偉康指出，對港股後市可以關注兩方面，第一是美股，指出美股市場已經大致反映近期加息的負面因素，當中科技股主導的納指從高位回落超過一成，開始存在反彈條件。他認為在農曆新年中港股市休市期間，美股之前累積相當多的跌幅後，有機會率先反彈。第二方面是內地今年以來加快寬鬆貨幣政策，以刺激經濟，將對中港股市帶來支持。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，傳統舊經濟股未來仍可跑上，如中移動及中國平安等中資股，亦可冷敲濠賭股（訪者提供）

通海阮子曦：大市回調二萬三 趁機買中移及平保

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦接受訪問時表示，美聯儲議息會議向市場發出加快加息的訊號，令大市出現沽壓，恒指現時有機會回落至23000點水平，不過可以留意傳統舊經濟股未來仍可跑上，例如中移動及中國平安（2318）等中資股，亦可冷敲濠賭股。

黃偉康則認為，可以留意內銀股，今年以來持續強勢。另外，雖然今日恒生科技指數創新低，跟隨美股科技股等跌勢，以及加息對科技股的估值構成壓力。不過認為投資者可以精選龍頭股，趁調整吸納，例如騰訊近日股價於450元左右有明顯承接，可以於此水平入貨，看好其陸續出售手上科技股如亞洲電商龍頭股Sea 及分派京東集團等種種動作，可以釋放企業價值。

另外，他亦看好科指成分股之一的恒騰（最新改名為中國儒意控股）（0136），認為集團本月獲騰訊溢價9%增持，相信有長線投資價值。