Fed加息陰霾壓恒指　俄烏戰雲密佈油價破90美元｜巨子一周精選

本周宏觀焦點是美國今年首次議息會議再「放鷹」，以及俄羅斯和烏克蘭局勢惡化，刺激國際油價升破90美元，創2014年來首次。貨幣政策及地緣政治兩大不明朗因素，觸發亞洲股市在周四（27日）出現小股災，日、韓、中國及香港股市單日跌幅高達1.8%至3.5%。美元指數抽升，創一年半高，對環球金融市場會帶來什麼影響？請參閱以下一周點評。



1、美股急挫不足動搖聯儲收水 2018年「Fed Put」難重演

綜合現時美國政經局勢，相信要召喚出「Fed Put」可謂是緣木求魚，因股市表現並非聯儲局政策目標。（閱讀更多）

2、美聯儲議息會議放鷹 更快更強加息縮表｜巨子點評

顯然，市場更加關注和擔憂的是縮表的力度。由於美聯儲此前快速擴表，因此市場預期縮表也將來得更加猛烈（閱讀更多）

3、過去40年歷史數據表明 加息不是美股下跌的理由｜巨子股評

這六輪加息周期中，美國CPI和十年期美債收益率都在上漲，說明加息對物價的抑制能力較弱。（閱讀更多）

4、歐洲股市暴雨轉晴 俄烏衝突走向何方｜巨子股評

地緣政治衝突對股市的影響通常要持續一周以上，歐洲股市這麼快就企穩反彈是否意味着俄羅斯和烏克蘭局勢出現轉機？亦或是俄烏衝突不過是淡倉藉機炒作的藉口，實際雙方並無軍事衝突的可能。（閱讀更多）

5、國際油價相對位置較低 潛在上漲空間巨大｜巨子點評

伊拉克和土耳其輸油管道中斷，以及阿聯酋基礎設施遭到襲擊，暴露出持續供給不足的風險。同時，俄羅斯因入侵烏克蘭問題或可能面臨何種制裁，以及這是否會影響其石油出口，都存在不確定性。總的來看，天時地利都將促使油價進一步上漲。（閱讀更多）

6、京東科技今年赴港IPO有何玄機｜企業熱評

京東科技此番赴港IPO的進度如何，也是觀察整個中國科技公司到海外上市的重要指標，其意義恐怕並不亞於螞蟻集團能否重新上市。（閱讀更多）