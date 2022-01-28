阿里巴巴旗下匯通達擬在香港IPO　初步籌最多25億元

據路透社報道，阿里巴巴支持的商務平台匯通達網絡股份有限公司1月28日稱，擬在香港首次公開發售（IPO）初步籌高至25億港元，下周一開始公開招股，2月18日在聯交所掛牌上市。

據新聞稿，匯通達初步擬發售5,160.62萬股H股，其中一成為香港發售，九成為國際配售；招股價區間為每股43港元至48港元，集資金額介乎22.1億港元至24.8億港元。

以集資額中值計，所得款項其中約30%用於加強與現有客户的關係並進一步擴大公司的客户群，約25%於優化公司供應鏈的能力和效率，約20%於增加對公司平台的IT基礎設施的投資以及增強門店SaaS+變現能力，約15%於選擇性地尋求戰略合作、投資或收購。

香港公開發售於1月31日上午九時正開始至2月10日中午十二時結束，預期股份將於2月18日開始於聯交所買賣。

據上市申請文件顯示，匯通達為致力於服務中國零售行業企業客户的交易及服務平台，主要針對下沉市場即涵蓋中國所有鄉鎮農村及城市郊縣地區以及非一、二線城市的城區的零售市場。

阿里巴巴透過阿里巴巴中國持有匯通達上市前約19%的股份，為第二大股東。匯達通的單一最大股東為公司創始人兼董事長汪建國，他亦持有主要從事產業鏈服務等多元化投資集團五星控股。

截至2021年9月底止九個月，匯通達錄得收入465億元人民幣，股東應占虧損2.8億元；上年同期收入和虧損分別為344億元及3.8億元。