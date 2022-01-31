除夕港股半日市留意科技股　平保482億參股方正獲批｜港股早評

港股上周失守二萬四一周挫逾1400點，不過上周五美股反彈，蘋果大升7%，支持納指升幅逾3%全周表現轉跌為升，因此今早值得留意科技股表現。內地今天A股開始春節長假，整體而言港股除夕夜半日市估計投資者還是比較審慎，交投淡靜。



內地製造業PMI略勝預期

先講宏觀經濟數據，內地周日公布最新1月份中國製造業採購經理指數（PMI）為50.1，比上月回落0.2個百分點，略勝市場預期的50，反映內地製造業活動雖然繼續處於擴張水平，但步伐卻有所放慢。新訂單指數為49.3，比上月下降0.4個百分點，意味製造業市場需求有所收縮。

另外，人民銀行周日發布去年度金融機構貸款投向統計報告，去年全年貸款增11.6%，當中房地產開發貸款增長不足1%創新低。

去年度金融機構各項人民幣貸款餘額合共約192.69萬億元人民幣（下同），按年增長 11.6%。其中去年備受壓力的房地產行業成為焦點之一，全年房地產開發貸款僅增0.9%至12.01萬億元，增長是人行自2009年對外公布數據以來最低。

美股周五抽高 蘋果揚7%年半最急

焦點股份方面，今日科技股的表現值得留意，特別是騰訊近期於450元左右見支持，加上上周五美股大幅抽升，當中科技股蘋果公司大升7%，創下一年半最大升幅，為升市功臣，帶領其他科技股如微軟及英偉達等升逾2%-4%，刺激科技股主導的納指）收漲417.79點，漲幅3.13%，報13770.57點。全周轉跌為升，累漲0.01%。道瓊斯工業平均指數收漲564.69點，漲幅1.65%，報34725.47點，一周累漲1.34%。標普500收漲2.43%，創2020年6月5日以來最大漲幅，報4431.85點

另外，中國平安公布，公司與珠海國資代表珠海華發集團及深圳市特發集團等參與方正集團重整事宜，獲得中銀保監批准，根據重整投資協議的約定以及重整主體的債權人對債權清償方案的選擇情況，平安人壽擬以約為482億人民幣的對價受讓新方正集團約爲66.51%的股權。