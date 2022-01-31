港股收爐日升252點　ATMXJ領漲　牛年仍大瀉6371點或21.1%

上周五美股尾盤拉升，三大指數全線高收，當中納指大升3%；標普500指數亦升逾2.4%，重返4400點關。由於今日是農曆除夕日，港股只有半日市，今早受惠美股帶動，高開74點，報23624點。



【12:00】港股收爐 收漲252點

恒指牛年最後一個交易日收報23802點，全日升252點，成交額651億元。

成份股方面，科技股領漲，ATMXJ升0.8%至5.6%。

恒生科技指數收漲124點或2.35%，收報5416點。累計整個牛年，恒生科指累跌4994點或47.9%，幾乎「腰斬」。

【10:50】合生創展曾升近一成

港股一度漲超200點，高見23772點，成交額僅約344億元。

內房股續有「自救」消息傳出，普遍造好。其中，羅兵咸永道辭任合生創展﹙0754﹚核數師，該公司其後委任安永「接捧」，合生創展今早反彈，曾升近一成，現報14.54元，升7.4%，成交額2,100萬元。

至於傳引入山東國企的中國奧園﹙3883﹚，現升4.7%，報1.55元，而出售港滬項目的世茂﹙0813﹚，則升3.8%，報5.68元。

【09:58】澳門勵駿陳榮煉被捕 股價插逾兩成

恒生指數早段一度倒跌近百點，低見23469點，及後倒升逾百點，收復23700點關。

澳門勵駿﹙1680﹚早段跌幅擴大，現挫22％，報0.44元，該公司執行董事、聯席主席兼行政總裁及控股股東陳榮煉日前遭澳門司法警察局逮捕及拘留。

受消息拖累，濠賭股普遍偏軟，銀河娛樂﹙0027﹚、金沙﹙1928﹚、澳博﹙0880﹚及永利﹙1128﹚全挫逾2%。

【09:20】恒指開報23624點 升74點

恒生指數今早開報23624點，升74點，成交額僅17.87億元。

ATMJ表現突出，其中京東（9618）反彈3%；美團（3690）亦抽高2%；阿里巴巴（9988）升近2%；騰訊（0700）僅升0.3%。

滙控上周五創近兩年高，今早低開1%，報55元。