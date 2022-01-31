港股牛年瀉6371點　大上大落竟是傳統？　專家預告虎年「利是股」

每逢牛年，港股比較大上大落，而今個牛年恒生指數全年大跌6371點或21.1％，延續牛年波幅偏大的趨勢。

港股前四個牛年，分別是1973、1985、1997及2009年，合共錄得2升2跌，分別錄得-56.8%、+20.8%、-32.3%、+61.1%。

無獨有偶，每逢牛年港股均經歷重大轉變。在1973年，港股爆發歷史上首次大型股災，一年間恒指累瀉56%。1985年，是中英就香港主權移交簽署聯合聲明翌年，香港前景明朗化，刺激恒指年內升超兩成。

1997年，香港正式回歸中國，惟同年出現亞洲金融風暴，恒指瞬間由「炒回歸」急轉直下，由高位調整32%。2009年，美國經歷2008年金融海嘯後，出手「印銀紙」落實量化寬鬆，在大量流動性注入市場，刺激恒指一年狂升61%。

牛年不見「牛氣衝天」，虎年又能否「虎虎生威」？寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指出，2021年呈現先高後低格局，年初高見超過三萬點後，反覆尋底而下，幾乎跌足全年。他指出，今年希望能夠與去年走勢相反，在年初盡見全年低位，期望先低後高，低位先看2020年低位21000點，高位則26200點至27000點。

黃敏碩建議投資者在虎年留意幾件大事，包括今年美國中期大選、疫情發展、通脹、加息、以及縮表，當中縮表不容忽視，市場要時間消化。

黃敏碩傾向在新能源板塊中尋找「以舊帶新」的公司。（資料圖片）

基建、新能源、金融 虎年有望

問到虎年利是股，黃敏碩分享了三大板塊—基建、新能源、金融，而新經濟股亦不能看得過淡，雖然短期仍處於尋底格局，但個別公司亦不俗，如商湯科技（0020），其定位不俗。

新能源板塊之中，他尤其看好正在「變身」的企業，既有傳統能源，亦有新能源發展，積極於「以舊帶新」，例如港華燃氣（1083）及新奧能源（2688）。

至於基建股將分為基建設備及代建設備，其中基建設備股要留意中聯重科（1157）、濰柴動力（2338）、中國重汽（3808）；代建方面則留意綠城管理（9979）、中國建築（3311）等。

黃敏碩認為，上述板塊前景不俗之餘，在分派股息出手慷慨，希望讀者可在虎年「財息兼收」。