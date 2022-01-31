東亞銀行︰2月5日起分行周六暫停服務　總行及7分行除外

撰文：黃捷
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東亞銀行﹙0023﹚宣布，因應近期的疫情發展，由2月5日起，除下列分行外，其他分行將於星期六暫停服務，直至另行通知。

另外，所有分行的營業時間將維持為星期一至五上午9時至下午4時。

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