2021年零售總銷貨價值料達3530億　按年升8.1%　網上銷售增近四成

政府統計處今日發表最新的零售業銷貨額數字，2021年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為333億元，按年上升6.2%。

在2021年12月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔10.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為36億元，按年上升31.5%。

扣除其間價格變動後，2021年12月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升3.4%。其中，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升5.5%；其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升24%）；其他未分類消費品（上升10.8%）；百貨公司貨品（上升2.5%）；服裝（上升12%）；藥物及化妝品（上升9.7%）；汽車及汽車零件（上升8.7%）；燃料（上升18.4%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升15.5%）；中藥（上升4.7%）；書報、文具及禮品（上升7.8%）；以及眼鏡店（上升25.1%）。

另一方面，超級市場貨品的銷貨價值下跌6.8%；其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌3%）；以及傢具及固定裝置（下跌4.1%）。

2021年第四季與第三季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升3.6%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升2.4%。

全年計，2021年的零售業總銷貨價值的臨時估計為3,530億元，按年上升8.1%，而總銷貨數量的臨時估計則上升6.5%。2021年全年的零售業網上銷售價值的臨時估計為286億元，按年上升39%。

政府發言人表示，隨着經濟持續復蘇，零售業總銷貨價值在2021年12月按年進一步上升6.2%，但增幅較前一個月略為放緩。2021年全年合計，零售業總銷貨價值增長8.1%，但由於旅遊業維持停頓，仍然較2018年衰退前低27.2%。

展望未來，發言人指出最新一波本地疫情和防疫措施收緊打擊了消費氣氛，對零售業再度構成壓力。社會必須與政府合作一起盡快控制疫情，以創造條件讓零售業務以至整體經濟繼續復蘇。