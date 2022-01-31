港去年零售額升8.1%　零售管理協會料上半年持平　籲政府予支援

虎年最後一日Z﹙31日﹚政府公布了最新零售業銷貨額臨時統計數字，香港零售管理協會指出，去年12月總零售銷貨價值(RSV)按年錄得6.2%升幅，相信主要因為12月疫情持續穩定，節日氣氛帶動力不俗，加上港人留港消費促成。

去年全年，零售業銷貨額升幅8.1%，合乎協會預期，但對比2018年正常時期，仍下跌接近三成，反映整體零售市道仍遠低於正常水平。

促請政府即時提供支援

香港零售管理協會又指，有會員反映，政府於1月7日收緊社交限聚措施後，人流及生意大受影響，在受影響的零售類別中，銷售額對比前一周普遍錄得低雙位數跌幅，有些甚至下跌一半。

疫情嚴峻，零售商生意驟減，但仍需面對高營運成本，尤其是租金昂貴，運輸和產品成本不斷上漲，大大增加了零售商的營運風險。在剛收緊限聚措施時，協會促請政府即時提供支援，包括透過防疫抗疫基金或相關計劃，向業界提供資助；强制商舖業主向受疫情影響的零售商提供租金減免，讓零售商有喘息的空間；豁免水費、電費及差餉等政府收費，舒緩零售商，尤其中小企的營運壓力。

對農曆新年銷情不樂觀

與此同時，協會指受影響的零售類別對農曆新年的銷情不樂觀，主要因為疫情持續嚴峻，預計人流繼續大受影響。但基於去年低基數的情況，個別類別預計比去年同期會有輕微升幅，但大部份零售類別仍然預期下跌。協會預測2022年上半年的整體零售銷售額，對比去年同期將會持平。

疫情令通關計劃一再延期，零售商亦失卻了農曆新年的重要消費旺季，在缺乏任何利好因素下，業界擔心零售市道會持續低迷。協會促請政府盡快推出有效刺激消費的措施，例如新一輪消費券，以提升市民的消費意欲。