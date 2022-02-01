美股大玩過山車　大摩看淡後市﹕屬典型熊市格局

美國股市近期不時出現單日轉向，道指曾出現先跌千點再倒升的走勢，反映出投資者情緒相當敏感之餘，亦顯示出他們對後市拿捏不準。對於美股後市走勢，大行態度偏淡，其中摩根士丹利分析師Michael Wilson組成的團隊認為，受企業盈利增長失速，若按合理估值來測算，標準普爾500指數應處於4000點水平。如其團隊推論正確，即標普指數仍較現水平有10%下跌空間。



料聯儲局採取較積進加息步伐

Michael Wilson團隊於周一（31日）發表報告，指出按技術層面，標普指數合理值為4000點。觸發近期美股下跌，與投資者憂慮聯儲局即將加息有關。他於報告內預測，當局會採取更進取的加息步伐，並認為當局加息促使股市會有更大不確定性，及拉低該資產類別回報。

Michael Wilson團隊又指出，股票處於緊縮期時回報將會更失色，這與當局收緊宏觀經濟面，同時企業盈利增長放緩，並非僅受到Omicron變動病毒影響。他進一步指出企業盈利增長放緩，與去年出現過度需求後出現回吐，及成本特別是勞工薪酬帶來的壓力，會在2022年上半年持續。結果前述因素，或致標普處於4000點水平。

他又指出聯儲局會將焦點落入處理通脹，若當局以更鷹派態度加息，會導致企業盈利增長放慢，就算經濟處於平穩狀況，將會進一步引致投資者因有持有股票而損手。

他進一步指出對於上周美股跌市，仍不感興致，明言在升市時沽貨並相信近期市場動蕩，及出現單日轉動之勢，屬典型熊市走勢。

高盛策略師料標普4100點附近見底

相比之下，高盛分析師對美股後市未有明確看法。高盛策略師David Kostin指出早前曾於標普500指數今年目標為5100點，可是股市目前呈現下行風險。他指出在去年11月作出標普可見5100點預測時，該行經濟師預期聯儲局在今年內會加息2次，可是目前該行經濟師卻預測，年內聯儲局會加息4次。他又指出股價下挫的原因，主要受估值左右，而近期投資者對股票投資組合換馬，更顯示出對企業盈利增長前景的關注，在最近兩星期資金泊入具防守性的周期性股份。

他指出與投資者交流時，發現有類近憂慮，即進一步收緊金融環境將會加速經濟活動放緩程度。

不過他指出從歷數經驗而言，每當標普指數出現調整時，只要經濟並無步入衰退，卻是入市時機。他指出自1950年起，標普指數曾有33次出現10%以上幅度調整，只要投資者在指數從高位回落10%便入市，在未來12個月投資回報中位數為15%，在經過一段時間，累計回報更可達76%。

他指出在33次指數調整幅度達10%時，只有12次經濟陷入衰退，若無出現衰退，熊市便不會到來。在其餘的21次調整市況中，指數大約累計下跌15%，因此他預期標普指數在4100點附近將見底。