英央行加息0.25厘　鎊匯上揚

撰文：黃捷
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英倫銀行公布，將指標利率由0.25厘上調至0.5厘，符合市場預期。

該央行又稱，不再重新投資到期的量化寬鬆資產。

受消息帶動，鎊匯上揚，英鎊兌美元升0.23%，報1.3608。

英鎊
美國聯儲局加息