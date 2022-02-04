港股午後升幅擴至3%　海底撈表現最佳　SaaS股普遍反彈｜持續更新

港股初四啟市，《香港01》向讀者祝賀虎年大吉。新春假期，外圍股市相對波動，美股三大指數連升四日後，周四急跌，其中納指跌逾500點或3.7%。港股ADR及黑期相對靠穩，其中恒生指數ADR收報24315點，較周一收市價高出513點。



【13:15】恒指大升3%

港股午後升幅擴大，漲逾700點。恒指現升714點或3%，報24517點。國指及科指則分別升2.59及2.81%。大市成交額691億元。

海底撈大升6.67%，續為表現最好恒指成份股。

【12:30】中午收報24447點

港股中午收報24447點，升645點，成交額達641.77億元。

藍籌之中，海底撈（6862）半日表現最佳，收報17.9元，升6.67%。同業呷哺呷哺（0520）亦升6%；九毛九（9922）升5%。

SaaS股亦見反彈，明源雲（0909）升6%；微盟集團（2013）、阜博（3738）升逾半成。中國有贊（8083）平收。

【10:52】曾飆逾600點 重返24400點關

恒指曾升逾600點，現升594點或2.5%，報24397點。國指及科技則分別升2.11%及2.13%。大市成交額498億元。

比亞迪（1211）日前公布1月份銷售數據，其中新能源汽車銷量及產量按年均升逾3倍，股價今早升逾6%，最新報235元，為表現最佳藍籌。

碧服﹙6098﹚、李寧﹙2331﹚、海底撈﹙6862﹚及阿里巴巴升逾半成，齊齊帶動港股造好。

加息憧憬繼續推動滙控向上，該股升逾4%，現報57.55元。

不過，萬洲﹙0288﹚及新奧能源﹙2688﹚分別瀉1.73%及0.08%，成為逆市見紅的藍籌股。

【10:00】升幅收窄至約300點

恒指升幅一度收窄至338點，回落至24140點。

個股方面，小米一度倒跌，其後再次回升。

醫藥股普遍受壓，藥明生物（2269）曾經倒跌；信達生物（1801）跌近6%；康希諾生物（6185）跌逾4%；榮昌生物（9995）、啟明醫療（2500）、藥明巨諾（2126）跌1%至2%。

【09:20】恒指高開590點

恒生指數紅盤高開590點或2.48%，開報24392點。

重磅阿里巴巴（9988）高開5.26%，報120元。至於騰訊（0700）及美團（3690）亦分別升逾2%及3%。

受惠英央行加息四分之一厘，滙豐（0005） 升3.9％。