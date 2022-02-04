政府擬修例訂立「虛擬資產」服務提供者發牌制度

政府向立法會提交文件，建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，訂立「虛擬資產」服務提供者發牌制，以及貴重金屬及寶石交易商註冊制度，規定上述兩個行業須履行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定責任，加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，以維持香港的國際金融中心地位。

根據建議，政府將「虛擬資產」界定為以數碼形式表達、計算或儲存價值的資產單位，用作公眾接受的交易媒介、可作貨物或服務付款、清償債項或投資用途等。只有在香港成立並設有固定營業地點的公司，或在其他地方成立但在本港根據《公司條例》註冊的公司，方會獲考慮發給「虛擬資產」服務提供者牌照。「虛擬資產」交易所須在發牌制度實施後180天內，向證監會申領服務提供者牌照。

至於貴重金屬及寶石交易商註冊制度，政府建議制定兩級註冊制度，交易商須向海關註冊。第一級註冊，適用於無意進行12萬元或以上現金交易的交易商，第二級註冊則適用於涉及12萬元或以上現金交易的交易商；至於來港參加珠寶展銷會的海外交易商可獲豁免。