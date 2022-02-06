陳茂波：以最短時間遏制疫情　方能穩定經濟

財政司司長陳茂波今（6日）發表網誌表示，第五波疫情爆發至今超過一個月，每日新增確診個案由個位數彈升至三位數，為了保護打工仔及中小商戶的生計，避免其進一步受挫，必須以最短的時間管控住疫情，只有成功遏制疫情，才能最大程度穩定和支撐經濟。

為此，全社會需要有秩序地進行最大範圍的病毒檢測，全面找出被感染的患者並提供適切的護理治療，讓社會能在風險可控、穩定安全的環境中恢復活動。

他又指，特區政府在上月收緊抗疫措施後，已隨即宣布動用「防疫抗疫基金」推出第五輪措施，向受新一輪收緊社交距離措施直接影響的處所和人士提供支援，相關支援措施已相繼接受申請，部份資助亦開始發放。

至於第六輪「防疫抗疫基金」，初步規模不少於200億元，敲定細節後會盡快公布並向立法會尋求撥款。

至於還有不到三個星期便要公布的財政預算案，在應對中短期狀況的同時，也須兼顧中長期發展的部署。疫情對香港刻下的經濟固然構成巨大挑戰，外圍環境的風險也不容忽視。

陳茂波指，今年來，國際政經大形勢仍然複雜多變，各地的供應瓶頸持續，加上能源和大宗商品價格的上漲壓力，除了影響環球經濟增長前景外，或會令一些主要經濟體的通脹持續高企，為各主要央行收緊貨幣政策的部署增添不確定性，並增加環球金融市場和資金流向出現波動的風險。中美關係和國際地緣政治局勢的發展也須繼續留意。陳茂波認為，以上種種變數，也需要保留一定的財政實力，以捍衛本港的金融體系的安全和穩定。

不論是控疫防疫的艱巨工作，或是維護金融體系穩定的重任，又或是維護發展安全及利益，都離不開決策前對問題本質的深入思考和準確研判。綜觀全局的策劃部署，就極端事件做好預案，「做最壞的打算和最充份的準備」，這是保障社會總體穩定發展的重要指導原則。