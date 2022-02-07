A股復市港股料企百天線　藥明發盈喜兼獲摩通增持｜港股早評

港股在虎年首個交易日「虎虎生威」，成十三年以來最強新春開市日，上周五(4日)急升近800點。今日內地A股復市，券商料將紅盤高開，加上滬深股通恢復北水重臨，相信港股有望企穩百天線(約24470點)水平。股份方面，藥明生物及IMAX 中國發盈喜料利潤增。



目前港股的走勢受中美兩國貨幣政策所左右，內地貨幣政策逐步寬鬆，對中資股有利。最新人行旗下金融時報發文，指第一季還有不少宏觀政策即將推出，節後資金面將更加寬鬆，對A股為一大利多。

非農就業勝預期 美3月加息呼聲高

另一方面，美國3月加息機會進一步升溫，仍對港股造成影響。上周五美國公布1月份新增非農業職位數據，增幅遠超預期達到46.7萬人，12月數據向上修正為增加51萬人。數據出爐後，加劇市場對聯儲局3月加息的預期，甚至料美國有機會一口氣加息50點子。與美聯儲會議日期相關按隔夜指數掉期顯示，聯邦基金利率在3月會議結束後料為約44個基點，比當前有效聯邦基金利率所在的8個基點高出約36基點。這表明交易員們認為至少加息25個基點是確定的，大約有44%的可能性會加息50基點。

同時，本周美國將公布通脹數據，若通脹再刷40年新高，勢令3月加息成箭在弦上。

上周五美國公布1月份新增非農業職位數據，增幅遠超預期，加劇市場對聯儲局3月加息的預期，甚至料美國有機會一口氣加息50點子。（新華社）

藥明生物及IMAX 中國發盈喜

股份方面中資股陸續發盈喜，其中，藥明生物(2269)預期去年未經審核公司利潤及歸屬於公司權益股東的利潤，分別增長105%以上及98%以上，主要是由於：（１）集團加速高效推進執行現存及新引進的ＣＯＶＩＤ－１９項目；（２）集團新的非新冠綜合項目收益和市場份額顯著增加；（３）成功執行「贏得藥物分子」戰略，從而在研發管線中引入更多後期項目並提高近期收益；（４）作為集團商業化生產元年，２０２１年相應生產項目收入大幅增長；（５）２０２０年第一季度受疫情影響而短暫降低的生產效率已經完全恢復，加上現有產能和資源利用率的持續提升、以及運營效率改善項目的執行提高毛利率。

藥明生物盈喜前，近期獲摩通增持。據港交所披露權益，摩通於1月31日於藥明生物的好倉持股比例，由7.18%升至10.11%。摩通以核准借出代理人身分增持近1.14億股，場內及場外平均價分別75.97元及76.02元。

《長津湖之水門橋》成內地在2022年春節檔期間贏家。（電影海報）

另一間盈喜股為IMAX 中國（01970），集團料去年扭虧為盈，預期截止2021年12月31日止年度，公司擁有人應佔淨利潤約3750萬美元至3900萬美元，相對2020年12月31日止年度應佔淨虧損約2700萬美元。利潤增加主要是由於自2020年7月起，中國內地IMAX影院重新開張，票房收入恢復至約2.40億美元，維護收入也有所增加。另外，2021年影院系統安裝量有所增加，以及由於隨後的現金收款而導致撥回有關貿易及融資應收款項撥備淨額約350萬至450萬美元。

另外，內地在2022年春節檔期間，電影《長津湖之水門橋》成大贏家，打破中國影史春節檔戰爭題材影片票房等多項紀錄。