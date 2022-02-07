恒指半日跌76點　瑞聲阿里瀉逾3%　油股、基建股亮麗｜持續更新

港股上周五（4日）升771點，北水今重臨，大年初七港股能否再度強悍？外圍方面，本周宜關注美CPI通脹數據，市場認為美國1月通脹可能繼續飆升，料給美聯儲帶來加息壓力。



【12：16】恒指跌76點

港股中午收市，跌幅降至不足100點。恒指收報24497點，跌76點或0.31%；國指收報報8557點，跌26點或0.31%；科指收報5483點，跌98點或1.76%。大市成交額670億元。

瑞聲﹙2018﹚及阿里﹙9988﹚分別挫3.49%及3.41%，成表現最差的兩隻藍籌股。

另外，美團及舜宇也瀉逾2%。

逆市造好藍籌股以舊經濟股為多，中海油及中石油分別升2.56%及2.26%，而中移動亦升2.2%。

基建股亦跑出，中交建(1800)升7%，中鐵建(1186)亦升4.5%。

內地今年春節電影總票房按年下跌逾兩成，貓眼娛樂(1896)挫6%，低見8.98元，IMAX中國﹙1970﹚盈喜，股價則僅跌1.5%。

【11：34】恒指挫逾百點

港股維持約100點跌勢，恒指瀉112點或0.46%，報24460點，而國指及科指則分別挫0.47%及1.92%。

海底撈、阿里巴巴及美團齊瀉逾3%。

【10：57】中移動突破55元

中移動﹙0941﹚逆市造好，現升1.8%，報55.35元。

【10：44】恒指挫近200點

港股跌幅擴大，恒指瀉184點或0.75%，報24388點。國企及科指則分別挫0.86%及2.26%。大市成交額491億元。

阿里挫4.4%，累大市。

另外，信義玻璃﹙0868﹚、舜宇光學﹙2382﹚、美團﹙3690﹚及申洲﹙2313﹚齊瀉逾2%，為表現較差藍籌股。

油價造好，中石油﹙0857﹚升2.77%，中海油﹙0883﹚也升1.89%，中石化﹙386﹚則升0.24%。

【09：46】恒指挫近百點

港股早段偏軟，恒指挫88點或0.36%，報24484點；國指挫25點或0.3%，報8558點；科指挫41點或0.75%，報5540點。大市成交額1936億元。

配股疑雲下，阿里巴巴﹙9988﹚挫2.49%，成表現最差藍籌股。

另一邊廂，冬奧開幕，安踏﹙2020﹚升3.3%，表現最佳。至於藥明生物，公司盈喜，股價亦升3.08%。

【09：20】恒指高開36點

恒指高開36點，報24609點；科指升1.37點，報5583點；國企指數升3.69點，報8588點。

科技股方面，阿里巴巴（9988）低開2.49%，報117.4元，阿里巴巴 周五公布，已向美國證券交易委員會（SEC）申請額外註冊10億份ADS（美股存託股份），每股存託股份代表8股普通股，每股面值0.000003125美元。

騰訊（0700）升0.63%，小米（1810）挫0.36%，美團（3690）升1.23%，京東（9618）升1.12%。

另外，盈喜的藥明生物（2269）升3.08%，公司預期去年度利潤及歸屬股東利潤按年分別增長1.05%以上及98%以上，又提到去年首季度受疫情影響而短暫降低的生產效率已經完全恢復，現有產能及資源利用率持續提升，以及運營效率改善項目執行提高毛利率。