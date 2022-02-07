港股早段挫近百點　阿里瀉逾2%　藥明生物、安踏表現俏｜持續更新

港股上周五（4日）升771點，北水今重臨，大年初七港股能否再度強悍？外圍方面，本周宜關注美CPI通脹數據，市場認為美國1月通脹可能繼續飆升，料給美聯儲帶來加息壓力。



【09：46】恒指挫近百點

港股早段偏軟，恒指挫88點或0.36%，報24484點；國指挫25點或0.3%，報8558點；科指挫41點或0.75%，報5540點。大市成交額1936億元。

配股疑雲下，阿里巴巴﹙9988﹚挫2.49%，成表現最差藍籌股。

另一邊廂，冬奧開幕，安踏﹙2020﹚升3.3%，表現最佳。至於藥明生物，公司盈喜，股價亦升3.08%。

【09：20】恒指高開36點

恒指高開36點，報24609點；科指升1.37點，報5583點；國企指數升3.69點，報8588點。

科技股方面，阿里巴巴（9988）低開2.49%，報117.4元，阿里巴巴 周五公布，已向美國證券交易委員會（SEC）申請額外註冊10億份ADS（美股存託股份），每股存託股份代表8股普通股，每股面值0.000003125美元。

騰訊（0700）升0.63%，小米（1810）挫0.36%，美團（3690）升1.23%，京東（9618）升1.12%。

另外，盈喜的藥明生物（2269）升3.08%，公司預期去年度利潤及歸屬股東利潤按年分別增長1.05%以上及98%以上，又提到去年首季度受疫情影響而短暫降低的生產效率已經完全恢復，現有產能及資源利用率持續提升，以及運營效率改善項目執行提高毛利率。