1月財新中國服務業PMI錄得51.4　降至五個月來最低

2月7日公布的1月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得51.4，較上月回落1.7個百分點。



財新網2月7日報道，這一走勢與國家統計局一致。中國統計局公布的2022年1月製造業PMI錄得50.1，下降0.2個百分點，服務業商務活動指數下降1.7個百分點至50.3，帶動綜合PMI下降1.2個百分點至51.0。

從分項數據看，疫情負面影響增加，制約服務業供給、需求擴張速度。1月服務業經營活動指數和新訂單指數連續第五個月位於擴張區間，但均較前值下降1個百分點以上。外需則在海外疫情激增的影響下結束了近三個月來的擴張趨勢，新出口訂單指數降至收縮區間，錄得2020年11月以來最低。

1月服務業就業指數近五個月來首次落入收縮區間，但收縮率仍屬輕微。受訪企業反映，市場需求相對疲弱，離職崗位補充不足，導致勞動力市場低迷。1月積壓工作量略有增加，但增速從上月的22個月高點放緩至輕微水平。企業普遍反映疫情防控措施對生產造成一定影響。

1月服務業投入價格指數和出廠價格指數均高於上月，且投入價格指數仍顯著高於出廠價格指數。受訪企業表示，用工和原材料成本增加是推高成本的主要原因，此外還有部分企業增加了防疫支出。同時由於投入成本上升，企業調高了收費價格。

1月服務業企業經營預期指數雖然仍大幅高於榮枯線，但錄得16個月來最低。企業普遍表示，一旦疫情消退，市況將會改善，加上新產品開發和新市場拓展，支撐業界對產出的增長預期。不過，與疫情相關的不確定因素仍是企業的主要顧慮。