疫下電子利是大派用場　 滙豐︰PayMe用戶發送500萬封　 金額逾億

滙豐表示，PayMe用戶透過「群組利是」功能發送逾500萬封電子利是，總金額超過7,000萬元，其中約150萬封利是於大年初一至初三期間送出。

約有一半利是發送予指定收款人，其餘一半則選擇設定連結，並透過社交通訊應用程式送贈予非指定收款人。約六成群組利是為固定金額，餘下四成則是附上隨機金額的「開運利是」。

同時，客戶亦有透過滙豐香港流動理財應用程式以FPS發送電子利是，總金額超過3,000萬港元。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，客戶今年透過PayMe及香港滙豐流動理財應用程式發送超過500萬封電子利是，金額合共逾1億元。縱然今年受疫情所限，但透過創新金融科技，大眾仍能以遙距及環保方式向親友送上農曆新年的祝福。「我們亦特別向發送群組利是的PayMe用戶送上28元獎賞，適用於逾20,000家網上及實體PayMe for Business商戶，希望帶動大眾繼續於本地商戶消費。」