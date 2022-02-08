監管機構高調清洗太平地　幟哥出事「風頭」蓋過金撈詹｜刁佬

2021年，各監管機構高調出擊洗太平地，先是廉政公署於去年11月中落案起訴詹培忠父子，控告他們於2013年至2015年間，在其當持有的亞洲資源控股 (0899) 配售可換股票據時，隱暪「買殼」協議，串謀詐騙聯交所並處理犯罪得益4,200萬元。同月，財匯局與廉政公署展開代號「狙擊手」的聯合行動，搜查一家在港上市的澳門建築公司及相同地址的會計師樓，並拘捕九人，包括五名會計師及審計人員，指其涉嫌於某公司的上市申請中，收受該公司主席逾100萬元賄款，以製備虛假會計師報告。

及至2021年12月中，再到人稱「幟哥」的名廚黃永幟出事。要配得上「名廚」威名，排場自然要夠「米芝蓮」，今次行動就共計有香港警方、香港證監會、新加坡金管局與新加坡警察四方參與，官方把事件定性為跨境「唱高散貨」騙局的首個打擊行動，當中拘捕的10名人士中，「幟哥」是其中之一。按證監會新聞稿，涉案集團或從事洗黑錢及《證券及期貨條例》下特定的市場失當行為罪行。

證監會三單行動一浪接一浪，要數最轟動，當然是最後「幟哥」這一單。雖則「金撈詹」是我們業界翹楚，刁佬那代無人不識，但詹叔他老人家一早搵夠上岸，2012年又已退任立法會議員職務，江湖事已甚少過問。莫講話今日只識Mirror、花姐的後生仔女唔識詹叔這位「金牌莊家」，就算是年輕一點的金融才俊，怕且都不太清楚詹叔過往的輝煌事蹟。但幟哥就不同，只要你屋企有開電視，無理由不認識這位鐘意帶白色粗框眼鏡，光住頭都咁有型，還整日拍住一眾女神飲飲食食的「為食總司令」。

幟哥未必「一鋪收山」

很多花生友都笑幟哥今鋪「老貓燒鬚」，說留在廚房炒吓餸、調吓XO醬好好的，何苦有自唔在，學人炒股呢？現在臨收山先來單大大穫的，除了讚他「抵死」， 都不知講咩好。作為香港人，刁佬明白「睇人仆*最開心」，但幟哥是否就此一鋪收山？ 刁佬認為未必。

幟哥今次出事，主要是涉及「唱高散貨」。這「唱高散貨」，英文有個Term，叫 「Ramp and Dump」，說到它，近年坊間通常都會將其跟「微信女」混為一談，是一脈相承的老千局， 亦是證監會近年矢志要打擊的對象，這個在他們不定期刊物《執法通訊》有專題報導 (2020年9月號)，當中直指 「有愈來愈多散戶投資者墮入在受歡迎的社交媒體平台上進行的『唱高散貨』騙局。在證券及期貨事務監察委員會（證監會）現正調查的操縱市場個案中， 這些騙局約佔20%。」

可以看到，證監會確講得相當兇狠，但報起法來又是否相應肉緊呢？刁佬接下來會跟大家一一拆解。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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