渣打將中國今年通脹預測由2.5%降至2.2%　稱豬肉價格恢復遜預期

由於需求疲軟和生產放緩，1月中國官方製造業PMI由去年12月的50.3略降至50.1。其中，新訂單指數降至49.3，連續第六個月位於收縮區間。同時，生產指數連續第二個月下滑，1月指數降至50.9。同時，受疫情反復和出行限制措施影響，1月服務業PMI降至近五個月的低谷50.3。密集接觸服務業PMI降至中位線50以下。

渣打發表研究報告指出，由於食品價格環比下降，預計1月CPI通脹同比漲幅或由去年12月的1.5%放緩至0.7%。考慮到豬肉價格恢復步伐慢於市場普遍預期，該行將2022年CPI通脹預測由此前的2.5%下調至2.2%。與此同時，工業生產成本上升向產成品價格傳導和市場需求持續復蘇的整體趨勢仍未改變。

隨著供應鏈瓶頸持續緩解和不利基數效應的消退，渣打預計2022年PPI通脹將延續下行趨勢，並預計全年PPI通脹漲幅約為3.5%。

渣打又指，近期人民銀行向市場淨注入流動性，1月廣義貨幣供給（M2）同比增長或加速至9.4%。 此外，不久前人民銀行下調1年期MLF和7天期逆回購利率各10個基點，有助於拉動信貸增長。由於去年基數較高，1月社融規模同比增速或放緩至10.2%，但由於當月債券發行和新增信貸強勁，單月新增社融規模或創新高。