恒指半日跌377點　藥明生物急挫後停牌　統一升逾14%｜持續更新

周一美股三大指數個別發展，其中納斯達克綜合指數跌0.58%；標普500指數跌0.37%；道指則微升收市。

阿里巴巴（BABA）美股跌6%，較港股低約1.5%，或拖累今早恒指早段表現。



【12:07】恒生指數收報24202點 跌377點

藥明生物（2269）早段一度跌逾三成，及後跌幅收窄至22%，並在盤中臨時停牌。

ATM跌幅擴大，阿里巴巴 （9988）跌逾3%，美團 （3690）跌逾4%；騰訊 （0700） 跌逾1%。

食品股走強，統一企業（0220）升14.25%，報8.5元；康師傅（0322）升近6%，中國旺旺（0151）升近2%，蠟筆小新（1262）升超4%。

【11:20】港股跌幅擴大 藥明生物盤中停牌

恒生指數最新跌超350點，低見24207點，成交額超過600億元。

藥明生物早段一度跌逾三成，及後跌幅收窄至22%，並在盤中臨時停牌。

比亞迪（1211）跌約5%，贛鋒鋰業（1772）跌7%，吉汽（0175）亦跌3%。

【11:20】港股跌幅擴大 藥明生物盤中停牌

恒生指數最新跌超350點，低見24207點，成交額超過600億元。

藥明生物早段一度跌逾三成，及後跌幅收窄至22%，並在盤中臨時停牌。

比亞迪（1211）跌約5%，贛鋒鋰業（1772）跌7%，吉汽（0175）亦跌3%。

【10:01】恒指跌幅擴至百點

藥明生物開市初段跌幅一度擴至30％，低見55元。其他CRO公司亦下挫，藥明康德（2359）跌兩成；康龍化成（3759）跌10%；泰格醫藥（3347）挫9.5%。

阿里巴巴跌2.5%；阿里健康（0241）跌6%。

金融股逆市向上，國壽（2628）升2%；平保（2318）、友邦升1.8%；滙豐升1.4%。

【09:20】港股低開31點 藥明生物急插

恒生指數開報24548點，跌31點。

阿里巴巴（9988）承美股跌勢，今早低開2%，報112.6元。

藥明生物（2269）等關連企業遭美國商務部列入禁運名單，今早股價大瀉14.76%，報68.7元，創近一年半新低。

友邦（1299）高開逾2%，報87元，為表現最佳藍籌。滙控（0005）再升1%，報58.5元，續刷新兩年新高。