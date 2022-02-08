藥明系全線下挫　阿里仍未見反彈　港股全日跌250點

周一美股三大指數個別發展，其中納斯達克綜合指數跌0.58%；標普500指數跌0.37%；道指則微升收市。

阿里巴巴（BABA）美股跌6%，較港股低約1.5%，或拖累今早恒指早段表現。



【16:32】港股全日跌250點

港股今日曾大幅回吐逾400點，主要與藥明生物（2269）遭美國列入「未經核實」實體名單，股價大瀉逾22%後停牌有關。惟尾市時跌幅收窄，10天及20天線平均失天復得。

恒指收市報24329點，跌250點，國指收市報8513點，跌76點，科指收市報5436點，跌92點，成交額為1,295億元。

藥明系今日全線滑落，藥明生物瀉逾22%，藥明巨諾（2126）跌4%，藥明康德（2359）挫11.4%，收市報100.7元。其他生物醫藥股方面，康希諾（6185）跌1%，金斯瑞（1548）跌3.9%。

阿里系亦臨沽壓，阿里健康（0241）跌7.6%，報5.78元，阿里巴巴（9988）跌3.3%，報111.2元。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌3.5%，保利物業（6049）跌0.8%，融創服務（1516）瀉5.5%，世茂服務（0873）跌5.9%。

車股亦低收，吉利（0175）跌2.2%，比亞迪（1211）跌2.5%，長汽（2333）跌3.6%，惟理想汽車（2015）升1.6%。

科技股方面，騰訊（0700）及美團（3690）分別跌1.7%及2.1%。

不過重磅股滙豐（0005）卻逆市上升，收市報58.8元，升1.6%。內需股萬洲（0288）及蒙牛（2319）亦分別升3.8%及1.5%，濠賭股金沙（1928）升2.9%。

【15:12】港股跌幅收窄

港股跌幅收窄，恒指最新報24344點，跌235點，國指最新報8524點，跌64點，恒指最新報5450點，跌79點。

傳政府將會進一步收緊社交距離措施，B及C類食肆只可以兩人一枱，不過餐飲股未見太大變化，叙福樓（1978）升1%，富臨（1443）無升跌，太興（6811）無升跌。

【14:04】港股午後維持逾300點跌幅

港股在午後維持逾300點跌幅，恒指最新報242336點，跌342點，國指最新報8477點，跌112點，科指最新報5410點，跌118點。

阿里（9988）未止跌，最新報110.9元，跌3.6%；藥明康德（2359）瀉12.2%。

【12:07】恒生指數收報24202點 跌377點

藥明生物（2269）早段一度跌逾三成，及後跌幅收窄至22%，並在盤中臨時停牌。

ATM跌幅擴大，阿里巴巴 （9988）跌逾3%，美團 （3690）跌逾4%；騰訊 （0700） 跌逾1%。

食品股走強，統一企業（0220）升14.25%，報8.5元；康師傅（0322）升近6%，中國旺旺（0151）升近2%，蠟筆小新（1262）升超4%。

【11:20】港股跌幅擴大 藥明生物盤中停牌

恒生指數最新跌超350點，低見24207點，成交額超過600億元。

藥明生物早段一度跌逾三成，及後跌幅收窄至22%，並在盤中臨時停牌。

比亞迪（1211）跌約5%，贛鋒鋰業（1772）跌7%，吉汽（0175）亦跌3%。

【11:20】港股跌幅擴大 藥明生物盤中停牌

恒生指數最新跌超350點，低見24207點，成交額超過600億元。

藥明生物早段一度跌逾三成，及後跌幅收窄至22%，並在盤中臨時停牌。

比亞迪（1211）跌約5%，贛鋒鋰業（1772）跌7%，吉汽（0175）亦跌3%。

【10:01】恒指跌幅擴至百點

藥明生物開市初段跌幅一度擴至30％，低見55元。其他CRO公司亦下挫，藥明康德（2359）跌兩成；康龍化成（3759）跌10%；泰格醫藥（3347）挫9.5%。

阿里巴巴跌2.5%；阿里健康（0241）跌6%。

金融股逆市向上，國壽（2628）升2%；平保（2318）、友邦升1.8%；滙豐升1.4%。

【09:20】港股低開31點 藥明生物急插

恒生指數開報24548點，跌31點。

阿里巴巴（9988）承美股跌勢，今早低開2%，報112.6元。

藥明生物（2269）等關連企業遭美國商務部列入禁運名單，今早股價大瀉14.76%，報68.7元，創近一年半新低。

友邦（1299）高開逾2%，報87元，為表現最佳藍籌。滙控（0005）再升1%，報58.5元，續刷新兩年新高。