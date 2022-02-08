阿里巴巴去年發綠債籌10億美元　悉數支持12個ESG項目

阿里巴巴（9988）集團去年2月發行為期20年專注可持續發展的債券，集團是中國首家發行綠債的科技企業，也是首批以此方式在綠色和可持續項目方面投入的亞洲科技公司之一。

截至今年1月，發債所得款項淨額約9.87億美元，已經悉數用以支持12個具有代表性的環境、社會及管治（ESG）相關項目，涵蓋綠色建築、能源效益、新冠肺炎危機應對等領域。根據有關披露，發債所得款項中有4.51億美元投入至能源效益項目(45.7%)，有3.52億美元投入至綠色建築項目(35.7%)，有1.47億美元用於新冠疫情危機應對項目(14.9%)，其餘款項則用於可再生能源及循環經濟和設計項目。

能源效益項目方面，款項用於建設節能數據中心，以支持阿里雲的相關舉措，並應用不同技術確保數據中心能在低耗能和低污染條件下運行。

綠色建築項目方面，款項用於建造和翻新符合標準的綠色建築，為評估機制引入第三方環保標準如「能源與環境設計領導認證（LEED）」，設計獲第三方認證的建築面積超過190萬平方米（約2,046平方呎），同時應用智能感測及物聯網（IoT）技術監測辦公環境的能耗情況。

至於新冠疫情危機應對、可再生能源、循環經濟和設計方面，主要支持紓緩疫情的工作、採購太陽能及風能等潔淨能源、製訂回收和廢物管理計劃。