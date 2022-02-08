供應鏈危機加劇　美國銅、鋁等金屬運費創紀錄新高

隨着美國供應鏈危機蔓延到新的一年，一些重要原材料的價格仍處在歷史高位。儘管臨近年底時，工業金屬價格已經回落，但自2021年12月底以來再度上揚，因能源價格、地緣政治風險以及Omicron變異株對本已不堪重負的供應鏈造成了更大壓力。



《財聯社》周二（8日）報道，線纜生產商Superior Essex大宗商品經理John Gillespie指出，銅和鋁的運輸費用是所有成本中漲幅最大的。新冠疫情導致的供應鏈混亂推高了卡車和鐵路的運輸成本，產品製造商正在以創紀錄的價格購買銅和鋁，這兩種關鍵金屬的應用範圍覆蓋了包括電線、電子設備以及汽車等各種產品。

數據顯示，銅在美國市場的運輸費用正處於2003年以來的最高水平，而鋁的運輸成本則佔據了其總價格的20%。

銅運費增加40%

美國買家將銅運輸到中西部的價格飆升至每磅9美分的創紀錄高點，比疫情爆發前的水平高出20%。鋁的情況更為嚴峻，過去兩個月裏，鋁價對倫敦金屬交易所美國中西部交貨價的溢價飆升逾40%，對買家而言，這意味着他們需要在每噸約3,100美元的原材料價格的基礎上，額外付出768美元的成本。

業內人士指出，對美國市場而言，銅和鋁這些金屬的主要來源地並不適合通過卡車和鐵路來運輸。以鋁為例，由於加拿大政府要求跨境卡車司機必須接種新冠疫苗，這使美國市場獲取鋁變得更加艱難。加拿大是美國最大的鋁供應國，佔據了美國鋁消費量的50%左右。

不過，並非所有人都認為高昂的運輸費用會長期持續下去，研究機構Harbor Intelligence預計，物流成本會在今年第二季度開始降温。

Harbor負責鋁市場研究的董事總經理Jorge Vazquez表示，隨着物流瓶頸逐漸消散，鋁價將從第二季開始出現大幅下滑，並且在美聯儲開始收緊貨幣政策後，市場需求也會下降。