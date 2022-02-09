藥明生物今復牌　「正採積極措施　要求從未經核審名單移除」

藥明生物（2269）被美國商務部列入未經核審名單，觸及昨日股價大瀉逾22%，並於上午10時51分停牌。公司在傍晚發公告，指出注意到美國商務部已將其兩家子公司，即無錫藥明生物技術股份有限公司和上海藥明生物技術有限公司列入未經核實名單。公司了解將該等子公司列入未經核實名單是因為相關美國政府機構無法進行必要核實程序，以便自美國供應商處出口相應設備。未經核實名單與實體名單不同。

公司又指出列入未經核實名單並不意味著美國出口商不能與名單上的人士往來，也不意味著與有關人士存在具體、有價值、可闡述的國家安全或外交政策問題。

公司指出在過去10年中，嚴格遵循美國出口管制條例，一直獲得美國商務部批准進口部分受管制一次性生物反應器控制器和中空纖維過濾器，認為事件對公司為全球客戶提供的服務不會產生重大不利影響，各項業務均正在穩步推進。同時鑑於上海及無錫相關設施建設完成後沒有進口相關儀器設備的需求，此事件對公司進口影響亦相對微小。

儘管如此，公司正積極採取臨時措施，要求將該等子公司從未經核實名單移除。倘上述事宜出現任何重大發展，將根據上市規則和證券及期貨條例的規定，在適當時候作出進一步公告。

公司指出已向聯交所申請自今日（9日）上午9時正起恢復本公司股份的買賣。