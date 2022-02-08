正通汽車收上海銀保監局裁定書　被責令清退所持有東正金融股份

正通汽車（1728）宣布於今年1月29日收到上海金融法院頒布的（2022）滬74行審1號《行政裁定書》﹑（2022）滬74財保1號《行政裁定書》及（2022）滬74財保1號《中華人民共和國上海金融法院財產保全裁定書》。據申請執行人上海銀保監局向上海金融法院申請，以股權拍賣方式執行《行政決定書》中，責令清退由正通汽車持有﹑於中國證券登記有限公司託管的東正金融（2718）股權15.2億股。

公司指出，上海金融法院經審查裁定由其持有的東正金融股權15.2億股及孳息，保全期限為2022年1月26日至2025年1月25日，如不服凍結裁定，可自收到裁定書之日起5日內向上海金融法院申請複議一次，複議期間不停止裁定執行。

公司指出，上海金融法院還依法組成合議庭，對申請執行人申請准予強制執行《行政決定書》的事項進行審查，裁定申請執行人上海銀保監局上述《行政決定書》，准予強制執行，以股權拍賣方式清退由公司持有東正金融股份。

公司指出，由於上海金融法院已裁定強制拍賣其持有的東正金融股權，目前無法確定有關處置時間及價格，亦無法釐定有關處置對公司整體財務影響，又指出不會就凍結裁定申請複議。

正通及東正金融均會在明早9時復牌。