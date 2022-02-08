雷軍﹕小米成立高端化戰略工作組　產品要全面對標iPhone

小米（1810）董事長雷軍於微博發文指出，從今日起正式組建高端化戰略工作組，清晰高端化戰略目標，旗下產品及體驗要全面對標蘋果iPhone，並於3年內成為國產手機市場份額第一。

他指出公司會堅決執行「5年1000億元」研發計劃，又指出高端之路為公司成長必由之路，亦是發展生死戰，會堅定不移執行高端化戰略。

早前市場研究公司Counterpoint Research指出，在去年第4季蘋果於內地市場佔有率為23%，並為6年來首次成為內地出貨量最多的手機，同期小米市場佔有率為13%，排行第5。

美銀降小米目標價

此外大行美銀下調小米目標價，由18.7元降至15.3元，評級為「跑輸大市」，並調低公司今﹑明兩年盈利預測，分別為5%及6%。

美銀於報告中指出，小米上季智能手機出貨量按季升2%至4,500萬部，惟在全年市場佔有率卻由13.4%降至12.3%，反映出公司在內地及歐洲市場皆面臨競爭加劇，又預料小米出貨量將進一步轉弱。

該行又指出，小米上季在內地手機出貨量為1,350萬部智能手機，分別按季及按年增加24%及11%，或與手機零部件供應短缺情況舒緩有關，可是表現仍不及蘋果及榮耀手機。同時該行亦對小米地位表示關注，既與內地市場需求疲弱，同時來自榮耀手機的壓力持續。榮耀手機自去年第3季起，一直保有高市場份額；在高端市場，蘋果iPhone需求仍強勁。

此外公司在海外市場，亦需要面對來自內地品牌如Oppo及其子品牌Realme競爭。