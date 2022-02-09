Facebook母企Meta市值跌至美股第八　稱沒有威脅要離開歐洲市場

Facebook母公司Meta股價連續第四個交易日下滑，過去一周的巨大跌幅已使該公司市值落後於晶片製造商英偉達。

綜合媒體2月9日報道，Meta股價周二（2月8日）下跌2.1%，收於220.18美元。該股今年迄今累跌35%，目前處於2020年7月以來的最低水平。市值跌破6000億美元至5990億美元，為2020年來首次，而英偉達則漲至6270億美元。Visa緊隨其後，市值4780億美元。

不久前，Meta與蘋果、微軟、亞馬遜和Alphabet一起躋身美國市值最高的五家公司之列。然而，Meta目前已經跌至第八位，低於特斯拉、巴郡哈撒韋公司和英偉達。

自公布四季度財報以來，Meta股價一直在下跌。該公司顯示用户數量下降，並警告蘋果公司隱私變化帶來的挑戰。 Meta一季度業績預測低於市場預期，導致該股上周四暴跌26%，創美股歷史之最。

歐盟︰無懼Meta退出當地市場

另外，Meta表示，公司絕對沒有威脅要離開歐洲市場，希望在與歐洲監管部門對話方面繼續取得進展。

此前，Meta在最新發布的年度報告中稱，如果歐盟和美國無法就數據共享達成新協議，該公司可能將關閉旗下臉書和Instagram在歐洲地區的業務。對此，德國聯邦經濟和氣候保護部長哈貝克、法國經濟和財政部部長勒梅爾回應稱，如若想在歐洲運營，Meta需遵守當地數據傳輸的法規，這事關歐盟的數字主權，歐盟無懼Meta退出當地市場。

Meta公司表示，「威脅」離開歐洲市場這不是真的，與所有上市公司一樣，法律要求我們向投資者披露重大風險。正如上周我們在年度報告中披露了，歐盟-美國數據傳輸機制的不確定性對歐洲業務的影響。

Meta與許多其他企業、組織和服務一樣，依賴歐盟和美國之間的數據傳輸來運營我們的全球服務。包括10家歐洲企業在內的各行各業的至少70家其他公司也在其收益文件中提出了有關數據傳輸的風險。

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