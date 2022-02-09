恒指午後升幅曾擴至逾500點　安踏及阿里升7%｜持續更新

周二美股三大指數齊齊向上，中概股表現強勢，加上有傳國家隊資金入市撐A股，料港股氣氛轉好。周二恒指夜期一度抽高逾400點，收市仍升380點，帶動港股高開。



【14:02】安踏揚逾7%

港股午後升幅曾逾500點，最新報24823點，升494點，國指最新報8723點，升210點，科指最新報5637點，升200點。

安踏（2020）揚7%，阿里（9988）升6.8%。比亞迪（1211）及小米（1810）升4.9%。

【12:10】午市收漲近500點

恒指中午收報24808點，升478點或1.97%，成交額785億元。

成份股方面，安踏體育（2020）表現最佳，升近7％，報132.3元。信義光能（0968）及信義玻璃（0868）同升逾4%。

中概股普遍造好，阿里半日升6%；京東升4%；網易亦升近4%。

藥明生物半日收跌0.88%，報61.7元。藥明生物今早復牌後，一度高開近一成。

疫情受惠股之一的HKTVmall母企香港科技探索（1137），半日走勢虎頭蛇尾，盤中一度升近4%，及後倒跌，半日收報8.45元，跌2.4%。

【11:30】恒指升480點 報24809點

小鵬汽車（9868）獲深交所納入深港通下的港股通股票名單，今早股價高見156.5元，現報155.6元，仍升10.2%，成交額6.4億元。

藥明生物（2269）高開9%後隨即倒跌，最新報61.75元，跌0.8%。藥明康德（2359）跌6.41%，報94.25元。

【10:30】恒指一度升超500點

恒生指數高開後高走，盤中一度升逾500點，高見24838點，成交額已達500億元以上。

阿里巴巴維持升勢，漲逾6%；科技股普遍造好，美團（3690）、京東（9618）、網易（9999）升超4%。

藥明生物高開9%後隨即倒跌，最新報62元，跌0.4%。

恒生科指曾重上5600點關，最新升2.8%，報5586點。

【09:20】港股高開397點

恒生指數開報24727點，升397點，成交額40億元。恒生科技指數則高開2.2%，升122點，報5559點。

藥明生物（2269）今復牌，高開9.24%。公司昨日發公告，稱正積極採取臨時措施，要求將該等子公司從未經核實名單移除。

阿里巴巴（9988）美股周二大升6%，帶動港股高開6%，開報118元。

藍籌股普遍造好，惟石油股受壓，中石油（0857）及中海油（0883）分別跌1.45%及0.61%。