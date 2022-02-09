國家隊入市傳聞難證真偽　港股走勢仍繫中美貿易關係｜港股早評

港股上日結束三連升，尾市跌幅收窄至200餘點，主因傳出內地「國家隊」入市撐A股，不過暫時未能對港股走勢掉以輕心，一來「國家隊」入市消息難證真偽，二來困擾市場下挫的主要是對中美貿易關係惡化的憂慮所致，特別是全國人大表明強烈不滿並堅決反對美國通過的《2022年美國競爭法案》， 將增添港股下行壓力，相信港股今日走勢雖然會有反彈，但是突破高位難度高。



接近監管部門人士指「國家隊」入市消息不實

港股上日曾下挫最多400點，不過午後傳出內地「國家隊」入市撐A股，支持內地上證指數由跌轉升，滬深300指數由2021年8月以來的最大跌幅中強勁反彈，收市僅跌0.6%。A股回穩，從而支持恒指跌幅亦收窄至200餘點。不過，所謂「國家隊」入市的傳聞一向會在市場不時傳出，特別是股市下挫之時，但是效果通常相當短暫，而且難證真偽。同時，查看內地媒體的報道，有引述接近監管部門人士表示，「國家隊」入市消息並不屬實。

藥明生物復牌，要求美國從未經核實名單移除(資料圖片)

因此，與其將傳聞消息放大，倒不如關注股市及經濟基本因素。首先近期港股及內地股市回落，和市場憂心中美貿易關係惡化關係更為明顯，特別是上日美國商務部將33家中國企業增列「未經核實清單」，實施出口管制。藥明生物的附屬公司上榜，觸發股價急挫近三成後停牌，同時A股相關的醫藥CRO板塊股亦全線急挫。中港股市跌勢廣泛，是反映了投資市場對中美關係的憂慮情緒。

另一方面，上周國會眾議院通過的《2022年美國競爭法案》，旨在加強美國國內供應鏈、先進技術研發和科學研究，以提升美國競爭力，應對中國挑戰。內地官方已經表明反對，最新全國人大外事委員會發表聲明表示，法案涉華內容充斥冷戰思維和意識形態偏見，詆毀抹黑中國發展道路和內外政策。

聲明稱，該法案名為增強美國競爭力，實為遏制和打壓中國的創新與發展，維護美國的全球霸權地位。美國如何提升自身競爭能力是美國自己的事情，處處將中國作為戰略競爭對手的做法只會破壞中美互信，嚴重破壞中美在經貿、教育、科技等領域的合作，也必將損害美國自身利益。

從上日醫藥CRO板塊股全線急挫的市場反應，印證了中美關係的正加劇投資市場憂慮情緒。因此，短線港股承壓機會仍然較高，特別是相關受到美國實施出口管制的行業股份。

從上日醫藥CRO板塊股全線急挫的市場反應，印證了中美關係的正加劇投資市場憂慮情緒。因此，短線港股承壓機會仍然較高，特別是相關受到美國實施出口管制的行業股份。（圖片：freepik）

藥明生物復牌 要求美國從未經核實名單移除

藥明生物(02269)今早復牌，指出注意到美國商務部已將兩家子公司，即無錫藥明生物及上海藥明生物列入未經核實名單，公司了解是因為相關美國政府機構無法進行必要核實程序，以便自美國供應商處出口相應設備。

公司正積極採取臨時措施，要求將該等子公司從未經核實名單移除。同時認為，事件對公司為全球客戶提供的服務不會產生重大不利影響，各項業務均正在穩步推進。同時，鑑於上海及無錫相關設施建設完成後沒有進口相關儀器設備的需求，事件對公司進口影響亦相對微小。

據聯交所資料顯示，藥明康德的基金股東FIL（富達基金）申報，於1月28日在市場內以每股平均價107.1851元，沽售75.73萬股，套現8117.13萬元，減持股權0.99%。完成交易後，FIL在藥明康德的持股水平，由原先的6.84%，降至5.85%。