瑞信研究院︰新興市場消費者引領可持續發展

瑞信研究院 (CSRI) 發布了一項綜合研究，圍繞可持續發展對年輕消費者的重要性、其消費支出集中於可持續性產品和服務的可能性，以及可能受到最大影響的支出類別進行了評估。

研究發現，新興市場消費者引領可持續發展，新興經濟體 Z 世代和千禧一代消費者對可持續發展的參與度明顯高於發達國家消費者。墨西哥、印度和中國具備環保意識的消費者比例最高，他們認為需要加強監管，願意為可持續產品支付溢價，願意購買可持續性更高的產品。與法國、德國和美國的情況正好相反。

研究其他發現還包括年輕消費者更加擔心可持續發展問題；教育是實現社會可持續發展的關鍵；年輕消費者表現出增加可持續產品支出的較強意願；年輕消費者在提高飲食可持續性方面顯示出了強烈的意願；「快服飾」的沒落。

中國消費者更關注個人責任

從年輕消費者可持續發展參與度整體排名來看，中國排名第三，僅次於墨西哥和印度。但其在監管需求一項上的排名較低，表明相比其他國家和地區，中國消費者更關注個人責任。

研究又指，大多數中國年輕消費者(60-80%)將轉向可持續的交通和度假方式。他們尤其支持建築能效的提升，特別是住房能效(排名第一)和旅遊(排名第二)。

瑞信全球ESG（環境、社會和治理）與主題研究主管Eugène Klerk 認為︰「一直以來年輕一代對氣候問題的重視程度就遠高於前幾代人。他們清楚存在的問題，並宣導通往變革的前進道路。通過這項調查，我們對年輕消費者特別感興趣的各個可持續發展領域進行了深入研究，並從這十個主要市場獲得了寶貴的洞察。值得關註的是，我們發現千禧一代(25-40 歲)對可持續發展的支持程度要高於Z世代(Gen Z 16-24 歲)，而令人驚訝的是，新興市場消費者的整體環保參與度似乎要高於發達市場消費者。鑒於這些年輕人很快會成為未來幾十年的消費主力軍，因此瞭解他們的價值觀和消費偏好非常重要。」

有關研究以十個國家，包括中國、印度、南非、墨西哥、巴西、英國、瑞士、美國、法國及德國的一萬名16至40歲的消費者為調查對象，審視了從所有排放的最終驅動者即消費者，來應對氣候變化的必要性，並評估了年輕消費者的環保意識，以及他們是否願意為了環保而選擇更加可持續的生活方式。據估算，這個年輕消費群體佔當今全球消費支出的48%，到2040年這一比例可能會提高到69%。

該十個國家的國內生產總值（GDP）合共約為47萬億美元，接近全球GDP的60%，其中，中國和印度的GDP分別為12.2萬億美元和2.7萬億美元。