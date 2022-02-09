單日確診破千宗　買保險求安心　月繳30蚊不幸中招獲賠18萬現金？

近日本港疫情嚴重，出現幾何式爆發，單日確診宗數屢創新高。衞生署衞生防護中心公布，今日（9日）錄得1,161宗確診個案，是自本港2020年新冠疫情爆發以來確診個案首次錄得四位數。

面對疫情蔓延，不少保險公司已經提供2019冠狀病毒病的額外保障，部分條款更是為確診者提供一筆過的現金賠償。

其中，目前市面上多家保險公司提供的計劃中，暫時以恒生保險為確診人士提供一筆過現金賠償18萬元為最高。

恒生保險﹕繳費2個月可豁免10個月保費

恒生保險宣布，進一步提升2019冠狀病毒病之額外保障，2022年1月1日至3月31日（「指定時期」）期間，成功投保個人保單之客戶，若合資格保單之受保人由保單冷靜期完結日至4月30日期間，在香港確診2019冠狀病毒病，每位受保人將可獲提供的一筆過現金賠償18萬元。

至於今年1月1日前獲恒生保險簽發並仍然生效之個人人壽保單的現有客戶，若合資格保單之受保人在指定時期內，在香港確診2019冠狀病毒病並入院接受治療，可獲提供的住院現金保障每日1,800元（最多45日），或一筆過1.8萬元，以較高者為準。

記者實測網上投保，選擇附有「2019冠狀病毒病」之額外保障的「易安逸」人壽保障計劃，以男姓、不吸煙、26歲的投保人為例，選擇50萬元的身故賠償額，每月保費約29元。而現時恒生保險向客戶提供10個月保費豁免，申請人於投保時提供指定優惠編號，在保單成功獲批核後，可豁免首個保單年度第3至12個月的保費。

換言之，若以上述條款批核，投保人繳付每月29元保費，可享有至4月30日前的2019冠狀病毒病確診現金賠償。而投保兩個月後，第3個月起獲保費豁免，直至第12個月，意味投保人只須繳付首兩個月保費便可享用12個月的保單身故保障。